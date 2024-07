JO : Tout savoir sur les règles de circulation à Teahupoo

Les Jeux Olympiques ne ressembleront pas à la fête populaire de la Shiseido Tahiti Pro... La commune de Teahupoo sera surveillée au doigt et à l'œil par les autorités, du 20 juillet au 5 août. Voici ce qu'il faudra respecter.

Mereini Gamblin avec communiqué •

Dès le début des entraînements officiels le 20 juillet, le centre opérationnel du haut-commissariat (PC-COHC) sera activé à Vairao, sur le site de l’IFREMER, à proximité du site des épreuves olympiques, pour coordonner l’action des forces de sécurité et de secours.

Un périmètre devra être strictement respecté entre 5 heures et 19 heures, jusqu'au 5 août. Il comprend la partie de la commune associée de Teahupo’o délimité à l’Ouest par la mairie annexe de Teahupo’o et à l’Est par le « Domaine rose ». Des dispositifs de filtrage seront mis en place à la hauteur de la mairie annexe de Teahupo’o, point d'accès de ce périmètre.

Teahupo’o : zones lagonaire et maritime réglementées

Du 20 juillet au 5 août inclus, des restrictions temporaires à la navigation et aux activités maritimes seront donc mises en place.

Aucune circulation, embarcation ou mouillage de navires ne sera possible dans la zone ci-dessous, à l’exception :

Des bateaux accrédités par « Paris 2024 » ;

Des pêcheurs de Teahupo’o ;

Des habitants ou prestataires de Teahupo’o et Fenua Aihere.

Et avec certaines règles à respecter.

En violet : zone réglementée par le Haut-commissaire. En vert : zone réglementée par le Pays. • ©Bureau « action de l’Etat en mer »

Réglementation accès et circulation des personnes

L’accès au périmètre de protection ne sera autorisé qu’aux personnes qui justifient de raisons professionnelles, de résidence ou familiales et disposant d’une accréditation de type « laissez passer » (riverains, livreurs, professionnels et membres du culte, etc.).

L’accès sera également autorisé :

aux organisateurs,

aux personnes munies d’un billet (uniquement pour accéder au site de célébration du PK18),

aux personnes accréditées pour se rendre au Domaine rose

aux services de secours et forces de sécurité.

Les personnes autorisées à accéder au périmètre de protection seront soumises à des mesures de contrôles effectuées par des agents habilités, au niveau des points de filtrage (mairie de Teahupo’o et passerelle piétonne), placés sous le contrôle de la Gendarmerie nationale, et le cas échéant d’inspection filtrage des personnes, des bagages et des véhicules.





Règles pour les piétons. • ©Haut-commissariat Pf

Réglementation de l’accès, de la circulation et du stationnement des véhicules

La circulation des véhicules de toute nature est interdite, dans le périmètre de protection, sur la route territoriale n°4, du 20 juillet au 5 août, de 5h à 19h.

Le stationnement est également interdit pendant la même période, sur l’ensemble de la route territoriale n°4, soit à partir du rond-point de Carrefour Taravao jusqu’à la fin de la route à Teahupo’o. L’accès au périmètre de protection se fera au niveau des points de filtrage (mairie de Teahupo'o et parking NGPAO).

La circulation en son sein ne sera autorisée qu’aux véhicules des résidents de Teahupo’o, aux professionnels et acteurs économiques devant intervenir dans la zone ainsi qu’aux personnes se rendant aux cultes.

Ces personnes devront être munies de macarons.

L’accès sera également autorisé :

aux organisateurs,

aux personnes accréditées pour se rendre au Domaine rose

aux services de secours et forces de sécurité.

Règles pour les voitures. • ©Haut-commissariat Pf

Interdictions à l’intérieur du périmètre de protection

Les rassemblements de nature revendicative

Le port, transport et utilisation des artifices de divertissement, des articles de pyrotechniques, des armes à feux (y compris factices, des munitions ainsi que tous objets susceptibles de constituer une arme ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la population.

Les animaux dangereux, en particulier les chiens de première et deuxième catégories (comme les pit-bulls ou Rottweiller par exemple)

Plus d'informations sur le site du haut-commissariat.