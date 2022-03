Job dating : les étudiants face aux professionnels

Ce lundi, a eu lieu le premier job dating du lycée hôtelier. 35 professionnels du tourisme étaient présents. L'opportunité pour les étudiants en fin d'étude ainsi que certaines anciens étudiants du lycée hôtelier de rencontrer ces professionnels et pourquoi pas, trouver du travail.

S.L / T.F / H.H •

Se retrouver face à des professionnels pour la première fois, cela n'est pas évident. Aussi pour permettre aux étudiants de s'échauffer, le lycée hôtelier a organisé ce premier job dating au sein même de l'établissement. Pour le proviseur, Pépin Mou Kam Tse "le premier objectif est de préparer nos jeunes aux entretiens d'embauches".

Belle surprise également pour la direction puisque 35 professionnels ont répondu positivement à l'invitation. Car pour les professionnels également, il s'agit là d'une bonne opportunité. "On a repéré des candidats qui étaient intéressants" explique Tania Mu directrice des ressources humaine regional de l'Intercontinental et The Brando.

Certains anciens étudiants du lycée ont même profité de cette opportunité pour rencontrer les professionnels, se faire un réseau et pourquoi pas par la suite décrocher un contrat dans le secteur du tourisme.