Journée solidarité à l'école Tamahana pour Moehau

Petits et grands ont dansé ce samedi 4 décembre en soutien à Moehau, un jeune garçon de 11 ans atteint d'une maladie grave envoyé en métropole pour se faire soigner.

DC •

Une très belle mobilisation à l’école Tamahana à Arue aujourd’hui pour Moehau, un jeune garçon de 11 ans, atteint de leucémie aiguë myeloblastique. Son école a souhaité organiser un kuduro mené par le Body Mind Shape de Mahina pour apporter son soutien à Moehau et sa famille.

Pendant deux heures, les 3 générations ont bougé au rythme de la musique africano-latino et même locale ! Tous les billets ont été vendus, et même plus, puisque l’école a également reçu des dons. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet éco-école ayant pour thème cette année « les solidarités ».

Cette action est une initiative de la classe de CM2 de Moehau. Ce dernier est hospitalisé à l'hôpital Robert Debré à Paris. Il suit sa troisième cure de chimiothérapie. Il devrait revenir au fenua en janvier ou février si sa quatrième cure se déroule bien.