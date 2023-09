Justice : une nouvelle unité d'accueil pour les enfants victimes de violences bientôt ouverte au fenua

Solène Belaouar prend officiellement la place d'Hervé Leroy en tant que procureure de la République ce vendredi 15 septembre. Elle a annoncé l'ouverture prochaine d'une unité d'accueil pédiatrique et va tenter d'œuvrer pour une justice de proximité.

MG •

Elle fait partie des sept magistrats du tribunal de première instance installés ce vendredi, aux côtés de six autres magistrats de la Cour d'appel et des neufs greffiers stagiaires. Ces nominations mettent fin aux tensions entre magistrats révélées par nos confrères du journal Le Monde en janvier dernier L'heure n'est donc plus aux querelles. Solène Belaouar dit vouloir "regarder l'avenir et travailler collectivement."

La nouvelle procureure de la République en Polynésie exerçait à Périgueux, dans le sud ouest de la France depuis 2020. Là-bas, elle a notamment travaillé sur la prise en charge des personnes victimes de violences, avec la création d'une unité d'accueil pédiatrique Enfance en Danger au centre hospitalier régional. Le même type d'unité devrait voir le jour très bientôt.

C'est en cours en Polynésie à un stade bien avancé. J'ai bon espoir que cela aboutisse prochainement. Solène Belaouar, procureure de la République

Sa mutation au fenua représente "un défi très stimulant", dans un territoire aussi grand que l'Europe, où elle souhaite oeuvrer pour davantage de proximité et d'efficacité, notamment pour les habitants des îles...en plus des trois sections détachées du tribunal de première instance à Raiatea, Nuku Hiva, et tout récemment, dans l'archipel des Tuamotu.

Il est question (...) d'assurer une présence de tous dans les îles. Solène Belaouar, procureure de la République en Polynésie

Elle compte bien se saisir des problématiques de l'ice et des violences conjugales, spécifiques à la Polynésie, et espère apporter sa pierre à l'édifice, avec l'aide des renforts annoncés par le Garde des Sceaux -à savoir quatre magistrats supplémentaires, sept attachés de justice et un certain nombre de greffiers. "On ne sait pas comment vont se décliner ces annonces. Ce sont des renforts bienvenus, même s'ils restent insuffisants" commente la nouvelle procureure.

Elle était l'invitée café d'Ibrahim Ahmed Hazi, vendrei 15 septembre :

Je prends mes fonctions avec beaucoup d'enthousiasme de motivation et de curiosité. Je vais découvrir un territoire nouveau, marqué par un statut d'autonomie que je dois découvrir. Solène Belaouar, procureure de la République de Polynésie