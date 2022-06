Kaoha Tini : les Marquises Nord enfin équipées de leur navette !

La navette Kaoha Tini a accosté au quai de Hakahau le 22 juin en début de soirée, pour sa première apparition dans les eaux marquisiennes. Elle desservira les Marquises Nord et sera basée en baie de Taiohae, à Nuku Hiva.

MG / LT •

La navette Kaoha Tini était très attendue aux îles Nord des Marquises...

Historique

En avril 2014, le navire à passagers « Tahiti Nui VII » (ex : « Kaoha Nui ») basé à Nuku Hiva pour assurer sa mission de service public de transport maritime de l’ensemble des îles de l’archipel des Marquises, est convoyé à Tahiti pour son carénage annuel. Les recommandations techniques exigées pour sa remise en état ont conduit à son retrait de la flotte active pour vétusté avérée.

Le Pays avait alors priorisé le désenclavement des îles du Sud, dépourvues d’aérodrome, en réceptionnant dès décembre 2016, le « Te Ata O Hiva » basé en baie de Tahauku à Atuona, sur l’île de Hiva Oa.

Puis, en novembre 2020, un appel d’offre est lancé pour la construction d’une navette destinée cette fois-ci à la desserte des îles du nord de l’archipel. Prévue en mars 2022, la livraison de la vedette a pris du retard, à cause de la crise sanitaire.

Le coût global de l’opération s’élève à 178 437 000 Fcfp TTC, entièrement financée par le Pays.

Le Kaoha Tini a accosté le 22 juin 2022 au quai de Hakahau, pour sa première apparition dans les eaux marquisiennes. • ©Polynésie la 1ère

Caractéristiques

Ses caractéristiques techniques sont légèrement plus importantes que celles de la vedette du Sud, car adaptées à la densité de la population et la proximité des îles du Nord entre-elles, permettant éventuellement des rotations plus régulières.

La vedette fait 23,03 mètres de long et 2,16 mètres de large pour une capacité d’emport de 60 passagers maximum incluant les personnes à mobilité réduite (contre 40 pour celle du Sud) et de 7 tonnes de fret « conteneurisé » en pontée. Elle sera armée de 6 membres d’équipage.

À l’image du « Te Ata O Hiva », cette nouvelle vedette est équipée des équipements et accastillages nécessaires aux transports d’évacués sanitaires, sur chaise roulante ou sur brancard.

Elle est équipée de la même motorisation, propulsée par deux moteurs de 500 chevaux chacun capable de filer à 15 nœuds maximum et dispose de 5 000 litres de capacité de fuel permettant une autonomie de navigation de 50 heures, pour optimiser les moyens, la maintenance et un fonctionnement rationnel plus efficient.