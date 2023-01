L'affaire d'escroquerie Chanut jugée prescrite

Ce pourrait bien être l'ultime rebondissement dans cette vaste escroquerie, vieille de 14 ans. Ce mardi 10 janvier, alors que devait s'ouvrir le procès de l'homme d'affaires, Pierre Chanut, l'affaire a été jugée prescrite. Le Parquet fait appel.

L'homme d'affaires Pierre Chanut, absent à l'audience, ainsi que son ex-épouse et ses enfants et l'ancien notaire Me Calmet, comparaissaient ce mardi matin, dans une vaste affaire d'escroquerie.

Me Calmet, âgé de 73 ans, vit désormais en Nouvelle-Calédonie. Pierre Chanut, toujours en Polynésie selon son avocat, Me Smaïn Bennouar, était, quant à lui pourtant absent à l'audience.

Le procès est attendu depuis 14 ans par les 14 parties civiles. Mais dès l'ouverture de l'audience ce mardi matin, deux demandes d'annulation ont été déposées par les avocats de la défense : l'une pour délai déraisonnable et l'autre pour prescription. Après en avoir délibéré, le tribunal a estimé que le délai de prescription était dépassé car aucun acte interruptif n'est intervenu entre 15 novembre 2016 et le 15 novembre 2019. Cette décision entraînerait, de fait, l'extinction des poursuites, dans cette affaire où le préjudice total est estimé à 500 millions Fcp.

Le Parquet a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel. Selon lui, la première instance n'a pas la même lecture du droit que la Cour d'appel qui établit la prescription à 6 ans (au lieu de 3 ans).

L'homme d'affaires Pierre Chanut est accusé d'avoir fait miroiter de juteux investissements à ses victimes qui n'ont jamais revu leurs économies.