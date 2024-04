L'affaire du règlement de comptes sur fond de trafic d'ice en plein Papeete rebondit. Tout ce qu'il faut savoir sur le procès à venir.

L'affaire dite du "Liberty" sur fond de trafic d'ice fera l'objet d'un procès en mai prochain au tribunal correctionnel. En 2022, 6 personnes avaient été mises en examen et placées en détention provisoire. Une chasse à l'homme avait eu lieu avec des tirs de fusils à pompe en plein Papeete.

Pierre Emmanuel Garot avec rédaction et communiqués •

L'information judiciaire est bouclée

Dans un communiqué, Solène Belouar, procureure de la République de Papeete, a indiqué ce mercredi que "les faits initialement qualifiés de tentative de meurtre en bande organisée -qui est un crime- s'analysent plus justement en tentative d'extorsion -qui est un délit-, faute de démontrer que les mis en examen étaient animés d'une intention d'homicide". Il est plus particulièrement reproché à un individu d'être à l'origine d'un réglement de comptes sur fond de transaction d'ice. L'hypothèse de la présence d'un second tireur, envisagée depuis l'enquête initiale, a été depuis écartée. Il est reproché aux autres mis en examen d'avoir sciemment pris part à ces faits, en qualité de co-auteurs ou de complices selon leur degré d'implication.

©Pol.1

Que s’est-il vraiment passé en 2022 ?

Des coups de feu avaient été tirés le mardi 25 janvier 2022, aux alentours de 23h, dans le centre-ville de Papeete, selon les témoignages recueillis sur place. Dans la soirée, près du cinéma Liberty, un homme appelle ses amis à la rescousse : son scooter est en panne. Entre temps, deux hommes débarquent sur les lieux. L'un fait feu avec une arme type chevrotine. La personne visée s'enfuit alors que la voiture avec ses amis à bord arrive près du cinéma. Le tireur et son complice prennent, cette fois, pour cible la voiture qui prend la fuite à son tour.

Les victimes se sont réfugiées directement au commissariat. La fusillade n’a pas fait de blessés mais a laissé deux impacts de balles sur l'avant et l'arrière du véhicule.

La DSP est arrivée dix minutes après les faits. • ©P.1ère

Pourquoi cette affaire a marqué un "tournant" dans les affaires de trafic d'ice ?

Pour Hervé Leroy, procureur de la République au moment des faits, cette affaire marque "un tournant", car si des armes avaient déjà été saisies dans des affaires précédente, cette fois, les agresseurs, âgés entre 27 et 35 ans n’ont pas hésité à tirer en plein centre-ville. Il répondait à l'époque à nos confrères de TNTV: "Ça interroge légitimement. Il était 23h30. À 23h30, on peut se trouver sur la voie publique et on peut bien évidemment n’avoir rien à faire avec ces faits qui ont agité les 10 personnes, les 6 agresseurs et les 4 victimes".

Ice, t'es cuit • ©Polynésie la 1ère

Que risquent le tireur et ses complices ?

Les infractions relatives à la législation sur les armes ont été retenues à l'égard des cinq mis en examen (NDLR: une personne est décédée depuis les faits). Selon la procureure, "l'homme ayant reconnu être le tireur est âgé de 33 ans et déjà condamné plusieurs fois par la justice pour des faits notamment de trafic de stupéfiants". Pour ces faits, les prévenus encourent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.

©Lucile Guichet-Tirao - Polynésie la 1ère

Quand et comment se déroulera le procès ?

Le procès se déroulera les 13 et 14 mai prochains à 8 heures au tribunal de première instance de Papeete. Seul le tireur, compte-tenu de son casier judiciaire, comparaîtra détenu. Les quatre autres ont été libérés sous contrôle judiciaire en début d'année 2023 et se présenteront donc libres à la barre.