L'église catholique ordonne sept nouveaux diacres

Samedi 25 mars, l’église catholique a ordonné sept nouveaux diacres. Parmi eux, Hubert Pohipapu, 56 ans. Il est marié à Tahia depuis 34 ans. Ils ont eu 6 enfants et 11 petits enfants. C’est en famille qu’il fait le grand saut pour devenir diacre.

Polynésie la 1ère (MLSF), Ismaël Tahiata et Roan Poutoru •

L'aube est au diacre ce qu'est le kimono au judoka. Désormais, Hubert la portera à chaque cérémonie. Pour lui, être diacre, c’est plus qu’un appel, c’est une vocation. "J’ai vu que mon peuple est vraiment dans la précarité, dans la pauvreté et abandonné. Il y a beaucoup de malades. C'est plutôt dans ce sens que je me suis engagé", confie Hubert Pohipapu, diacre permanent.

Tahia, sa femme, est toujours aux petits soins, ça n’a pas changé en 40 ans de vie commune. Un soutien indéfectible en tout temps. "C'est pas des grandes choses mais des petites choses au quotidien. C'est comme ça que je vois que je le soutiens", estime l'épouse d’Hubert.

La préparation du diacre nécessite six années de formation. Comme Hubert, six autres élèves diacres seront ordonnés aujourd’hui. "Pendant la messe va être porté en terre le diacre Donald Chavez qui est décédé avant-hier. Il y a en a un qui s'en va mais il y en a sept qui arrivent. Je dis que le bon dieu est bon pour continuer d'alimenter le diocèse avec toutes les personnes qui peuvent nous aider à faire vivre l'église ici dans ce diocèse", explique Monseigneur Jean-Pierre Cottenceau, archevêque de Papeete.

"On est une église ouverte à tous. Comme disait le papa François : "si on mettait à l'entrée de nos paroisses : entrée libre" Willy Mervin, diacre

Ils ont choisi de servir le seigneur. Leur route est toute tracée. Chaque diacre recevra l’étole, symbole de la charge de sa responsabilité. Et enfin, par-dessus, la dalmatique dorée, une tradition noble de l’église. L’ordination se fait par l’imposition des mains. Mais plus important encore : l’affectation future du diacre permanent… "On est une église ouverte à tous. Comme disait le papa François : "si on mettait à l'entrée de nos paroisses : entrée libre. Donc tu viens librement et sans contrainte", estime Willy Mervin, diacre permanent affecté à Saint-Pierre de Faaone.

Certains diacres seront affectés dans les îles. Un entretien déterminera avec précision leurs missions. "Nous pouvons donner des sacrements donc le sacrement de baptême et la bénédiction du sacrement de mariage" précise Etienne Aniamioi, diacre permanent affecté à Saint-Xavier de Paea.

Hubert lui restera à l’église de Maria no te Hau. Une fierté pour lui et sa tendre moitié. Ensemble main dans la main, ils écriront une nouvelle page de leur vie.