L'évasion du détenu de Tatutu provoque la psychose des habitants

Depuis l'évasion du détenu de Tatutu, la psychose s'installe chez les habitants. Des publications tournent sur les réseaux sociaux avec la photo de l'homme. Ce dernier est toujours recherché par les forces de l'ordre.

Diverses informations circulent sur les réseaux sociaux concernant le détenu. Un montage vidéo semble montrer l'évadé se faire embarquer dans une voiture de gendarme après avoir été appréhendé par un groupe de jeunes de Faaa.

Contactés, les gendarmes ne confirment pas cette information. L'homme est toujours activement recherché. "Moi je m'enferme chez moi depuis, en plus je suis toute seule" confie une habitante de Teva I Uta. Un avis de recherche a été émis. Sa photo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Il aurait été aperçu à Faaa et Papeete, muni d'un couteau. Selon nos informations, les autorités gardent aussi un œil du côté des îles Sous-le-Vent puis que le prisonnier est originaire de Raiatea. "Il est possible qu'il essaie de prendre l'avion ou le bateau, mais il n'a pas d'argent... Il traîne dans les parages" nous souffle-t-on.

Pour rappel, ce détenu a été condamné pour violences aggravées avec armes. Il s'est échappé ce week-end pendant une hospitalisation pour troubles psychiatriques à Tokani. Il a été transféré vendredi pour y recevoir des soins avant de s'enfuir le samedi.

Cet homme avait été jugé et condamné en octobre 2022 pour vols accompagnés de violences aggravées avec armes.

Sa sortie de prison était prévue pour décembre 2025.