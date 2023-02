L'invitée café : Isabelle Gebus - 10/02/2023

L'université de la Polynésie française ouvre ses portes le samedi 11 février 2023 de 7h30 à 13h30, c'est l'occasion de tout savoir sur la vie de l’étudiant sur le campus mais aussi en ce qui concerne les différentes formations proposées au sein de l'université de la Polynésie française.

L'Université de la Polynésie française offre une forte variété de formations. On peut se former dans différents domaines. C'est aussi un endroit où il fait bon vivre ! On y trouve des associations, des activités sportives, une bibliothèque riche en ouvrages...