L'OPH lance son agence mobile, trois fois par semaine au plus près des familles

Si tu ne vas pas à l’OPH, l’OPH viendra à toi : c’est un peu la devise du jour pour les agents de l’office polynésien de l’habitat. C’est aussi une première : le truck Fa’aora va à la rencontre des habitants des 62 logements sociaux de la cité Grand.

Marereva, gardienne du lotissement et prestataire pour l’OPH encourage les habitants à rencontrer les agents. Venir sans crainte, parler des petits problèmes du quotidien et prendre connaissance des différents services proposés.

Là, aujourd'hui, on est censés prendre des réclamations techniques si jamais des locataires en ont. Que ce soit pour des fuites d'eau ou des demandes de travaux etc.

Le véhicule, aménagé en bureau nomade peut facilement se déplacer dans les servitudes…un investissement de 10 millions cfp et une accessibilité favorable à l’inclusion sociale.

Sur notre site oph.pf on peut payer les loyers par carte. Sinon, on peut payer par virement. C'est le mode privilégié pour nous et on encourage les locataires à privilégier ce mode de paiement.