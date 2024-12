La cathédrale Notre-Dame de Paris, La Résurrection

Cinq ans après le terrible incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé Notre-Dame de Paris, la plus célèbre cathédrale du monde rouvrira ses portes les 7 et 8 décembre 2024. Mardi 3 décembre à 21h00, France 2 propose une grande soirée documentaire, présentée par Stéphane Bern, un dispositif éditorial exceptionnel au cœur de ces années d'efforts et de défis.

Cette soirée s'ouvre avec la diffusion du film inédit Notre-Dame Résurrection. Une immersion au cœur de l'histoire de cette magnifique cathédrale et une mise en lumière des artisans d'excellence qui ont fait renaître Notre-Dame.

Ce film sera suivi des documentaires :

Le souffle de Notre-Dame puis Notre-Dame, l'épreuve des siècles.

Synopsi : Notre-Dame Résurrection

Le pari a été relevé : après cinq années de restauration, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre ses portes. De 2020 à 2024, le film NOTRE-DAME RÉSURRECTION retrace les faits et gestes des acteurs de la restauration de la cathédrale. Bénéficiant d’un accès privilégié au chantier, avec plus de 350 heures d’images inédites et près de trente entretiens réalisés, les compagnons, chefs d’entreprises, architectes en chef des monuments historiques ainsi que le président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris reviennent sur cette aventure humaine et technique exceptionnelle.

En 2024, nous (re)découvrons la cathédrale comme un pèlerin du 14è siècle a pu la contempler à l’issue de son édification par les bâtisseurs du Moyen-Âge. C’est un émerveillement.

Les compagnons du passé ont été les pionniers d’une excellence à la française que le monde nous envie. 850 ans plus tard, dans la France entière, des ateliers perpétuent ces gestes et techniques d’autrefois, dans le domaine de la pierre, du bois, du verre, du métal etc. Cette histoire est donc aussi un tour de France des ateliers de restauration et une histoire de passion : celle des artisans qui tutoient le sublime.

Ces véritables artistes sont les héros de ce film. Ils sont au cœur du récit palpitant mettant en lumière leur savoir-faire exceptionnel. Plus de 2 000 femmes et hommes (maîtres d’œuvre et d’ouvrage, maçons et tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers et sculpteurs sur bois, facteurs d’orgues, campanistes, restauratrices de peintures, sculpteurs, maîtres verriers etc.) ont su allier leurs compétences pour se mettre au service de la restauration de cette grande dame qui, tel un phénix, renaît de ses cendres.

S’atteler à la restauration de l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine français représente pour ces artisans un engagement face à l’Histoire. C’est la grande œuvre de leur vie. Ce film leur rend hommage.

Intervenants



PHILIPPE JOST Président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris

PHILIPPE VILLENEUVE Architecte en chef des monuments historiques

RÉMI FROMONT Architecte en chef des monuments historiques (charpente)

PASCAL PRUNET Architecte en chef des monuments historiques (pierre)

JULIEN LE BRAS Président de Le Bras Frères (charpentes et couvertures de la flèche)

MGR LAURENT ULRICH Archevêque de Paris

MGR OLIVIER RIBADEAU DUMAS Recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris

DIDIER CUISET Directeur d’Europe Echafaudages

ÉDOUARD CORTÈS Charpentier

LOÏC DESMONTS Directeur des ateliers DESMONTS Charpentier en charge de la nef

RÉMY DESMONTS Fondateur des ateliers DESMONTS Charpentier en charge de la nef

MATHIAS GAUTHIER - MORFOISE Charpentier, gâcheur en second de la flèche

PATRICK JOUENNE Charpentier, gâcheur de la flèche

JULIEN MULVET Charpentier en charge du choeur

MAXIME MATYSIAK Couvreur (nef)

MARIE - HÉLÈNE DIDIER Conservatrice générale du patrimoine

GIUSEPPINA GENNA Restauratrice de pierres

MATHILDE MAIRE Restauratrice de peintures murales

LAURENCE MUGNIOT Restauratrice de peintures sur chevalet

MARIE PARANT - ANDALORO Restauratrice de peintures murales

AGNÈS ROZE Restauratrice de peintures murales

NICOLAS CLERGET Sculpteur

FANNY PIÉPLU Sculptrice

FLAVIE SERRIÈRE VINCENT- PETIT Restauratrice de vitraux

IRIS SERRIÈRE VINCENT- PETIT Vitrailliste

EMMA GROULT Restauratrice de vitraux

CHRISTIAN LUTZ Maître d’œuvre - restauration du grand orgue

RAPHAËL QUOIRIN Facteur d’orgues

XAVIER RODRIGUEZ Entreprise Jarnias (cordistes)

