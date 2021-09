La Dépêche de Tahiti expulsée de Fautaua

Depuis 2014, l'immeuble « vétuste » du journal n'est plus assuré et les loyers n'ont pas été réglés depuis 2016. Les derniers occupants ont dû quitter les lieux ce lundi.

Ils avaient un délai de huit jours pour partir à compter de la signification du jugement, le 3 septembre, explique Christophe Borderie, mandaté par Mme Mazellier pour l'aider dans les démarches judiciaires :



Ce matin, Victoria Mazellier, veuve du fondateur du journal, a donc réinvesti les lieux. Des lieux « saccagés », a-t-elle décrit. Elle y a trouvé des tas de matériel abandonné et des poubelles gisant au sol.



Son désarroi est visible :

Je suis veuve, j’ai deux enfants. (...) On n’a plus rien. (...) On démarre à zéro avec l’immeuble saccagé. Ils laissent même leur poubelles. Je n'ai que ça, alors que [Dominique Auroy] a vécu là sans gêne, sans honte. Et on le laisse faire ? On le laisse continuer à monter société sur société. J’ai honte pour ce genre de personnes.