La famille de Yan Jambet, démissionnaire, rencontre Moetai Brotherson qui regrette son lynchage

La famille de Yan Jambet a rencontré hier soir le président du Pays à son retour de Paris. Des proches qui dénoncent les menaces à son encontre ainsi qu'à son cercle familial jusqu'à sa fille. Moetai Brotherson regrette son lynchage.

Hier soir à l'aéroport de Tahiti-Faa'a quelques membres de la famille et un petite poignée d'amis de Yan Jambet ont fait le déplacement pour rencontrer le président du Pays Moetai Brotherson qui arrivait de Paris.

Ils avaient pour seul doléance et requête que Moetai Brotherson puisse intervenir afin de mettre un terme aux menaces que Yan Jambet subit depuis sa nomination. Ce dernier et sa petite famille sont harcelés par téléphone et sur les réseaux sociaux, jusqu’à sa petite fille de 10 ans à l’école.

Le Président du Pays a reçu la famille de Yan Jambet dans le salon privé. L'entrevue a duré une demi-heure.

Après 30 minutes en tête à tête avec le président du Pays, la famille est ressortie soulagée.

De son côté le président du Pays Moetai Brotherson confirme que Yan Jambet a déposé sa démission de son plein gré après lui avoir exposé la décision de l'ensemble du comité de majorité du Tavini Huiratira.

Néanmoins, le Président Brotherson déplore l'ampleur des propos tenus à l'égard de Yan Jambet :