La lettre K prend du poids dans l'alphabet tahitien

Les membres de l'académie tahitienne ont été reçus ce vendredi 16 février par le président Brotherson. Parmi les sujets abordés, le recrutement de deux personnes au sein du personnel de l'académie. Il a aussi été question de l'organisation d'un colloque pour parler notamment de l'introduction de la lettre K dans l'alphabet tahitien.

Polynésie la 1ère (MLSF), Thomas Teriiteporouarai •

Si on la retrouve chez les Paumotu et les Marquisiens, la lettre K n'existe pas dans l'alphabet reo maohi, elle est transformée en T. Un alphabet crée par les pasteurs anglais. Pourtant, le K est régulièrement utilisé dans la langue tahitienne courante, celle de tous les jours.

Ainsi, on la retrouve dans "paka", "Korea" ou encore "kau". Elle est usée par les catholiques et elle est omniprésente à Maupiti. Une centaine de mots sont d'ores et déjà admis dans le vocabulaire. Fare Vana'a propose un colloque public au mois d'avril pour discuter de l'introduction de cette lettre dans l'alphabet tahitien.

Les explications du directeur du Fare Vana'a, Emmanuel Nauta