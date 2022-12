La Présidence organise son traditionnel dîner de Noël pour les sans-abris

Le 15 décembre, la Présidence a organisé son traditionnel repas de Noël réservé aux sans abri de Papeete. Près de 300 personnes étaient présentes. Le repas a été servi par plusieurs membres du gouvernement et animé par les chants des Frères Mervin.

KL/LG avec communiqué •

Le 15 décembre, la Présidence a organisé le traditionnel repas de Noël pour les SDF de Papeete.

Plus de 300 sans abris étaient invités sous le grand chapiteau, rassemblés par l'association Te Torea qui gère deux centres d'hébergement et accueil de jour.

Au menu : dinde, veau rôti, salade russe et bûche pâtissière, servis par plusieurs membres du gouvernement et en présence du Haut-commissaire, Eric Spitz. Le tout animé par plusieurs prestations de chants, avec les Frères Mervin.

À l’occasion, la ministre des Solidarités, Virginie Bruant, a indiqué aux médias présents, l’ouverture depuis le mois de septembre dernier, d’un bureau des sans-abris (BSA), une nouvelle cellule installée au sein de la direction des Solidarités, de la Famille et de l’Egalité (DSFE), et qui est exclusivement destinée aux personnes en situation de précarité. Actuellement, deux agents y travaillent et mettent tout en œuvre pour accompagner les SDF du Fenua. Ils proposent également un suivi approfondi et personnalisé.