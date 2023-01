Le 31 janvier, les fonctionnaires d'Etat encore mobilisés contre la réforme des retraites

Non à la réforme des retraites. La réforme des retraites va encore rencontrer une nouvelle journée de mobilisation demain mardi 31 janvier. Des fonctionnaires d’Etat expliquent leur désapprobation.

ET/ELN/N.Suire •

"Je ne me vois pas […] être en train de travailler à 64 ans", confie Tunui professeur depuis à peine un an au collège Henri Hiro. Partir à 64 ans au lieu de 62 ans à la retraite, c’est la réforme qui engendre toujours une contestation pour bon nombre de fonctionnaires d’Etat en Polynésie française. Alors, ils manifesteront encore mardi 31 janvier contre cette réforme et aussi pour protester contre la suppression de l’ITR.

Agent d’entretien au service de l’Etat depuis 20 ans, à 58 ans Alexandre est contre la réforme des retraites. • ©Polynésie la 1ère

Agent d’entretien au service de l’Etat depuis 20 ans, à 58 ans Alexandre est encore en forme, mais ce n’est pas le cas de tous ses collègues d’après son témoignage. "Il y a des personnes qui sont malades à 35-40 ans alors que certains peuvent aller jusqu’à un peu plus tard […] on a fait un sondage depuis l’année dernière il y a au moins 8 à 10 qui sont décédés avant les 60 ans et n’ont pas profité de leur retraite". Alexandre connait la pénibilité des métiers multitâches et il dénonce certains aspects pénibles de son travail. "Par moment on a des situations pénibles […] on a des rénovations à faire et même des constructions à faire pour le peu de personnels que nous sommes", dit-il.

Enseigner, une pénibilité différente

Le non à l’allongement de l’âge de départ à la retraite est la devise des syndicats de défense des enseignants qui argumentent en évoquant également une pénibilité différente. "Beaucoup de nos collègues qui sont fatigués au bout de 60 ans, c’est plus un problème psychologique, psychique, intellectuel parfois […] c’est un métier qui est très difficile nous sommes toutes la journée confrontés à des élèves aujourd’hui les enfants ne sont pas des enfants sages comme des images. On a des enfants qui sont très développés, il faut être au fait de la technologie en plus. […] on doit s’adapter et ce n’est pas facile", souligne Diana Yieng Kow, secrétaire générale du STIP AEP UNSA.

Diana Yieng Kow, secrétaire générale du STIP AEP UNSA, manifestera contre la réforme des retraites et pour la préservation de l'ITR. • ©Polynésie la 1ère

Empêcher la disparition de l’ITR en 2028 fait partie du combat des syndicats, le comité interministériel se réunira pour aborder à nouveau la question le 17 février. Les fonctionnaires d’Etat craignent que dans les années à venir l’âge de départ à la retraite soit encore rallongé.

Alors demain sera à nouveau un jour de mobilisation.