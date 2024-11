Le Bougainville contrôle les pêches en haute mer

Le navire militaire Bougainville a consacré plusieurs journées de mer à la police des pêches. Cette mission vise à s'assurer du respect de la réglementation internationale, nationale et locale par les navires étrangers et polynésiens, dans la ZEE (zone économique exclusive). Six navires taïwanais et vanuatais ont été contrôlés, sans infraction majeure.

Dans un communiqué, le Haut-commissariat indique que, durant sa mission Pacific Aito, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM) Bougainville a consacré plusieurs journées de mer à la police des pêches. Cette mission conduite régulièrement par les moyens des Forces Armées en Polynésie française (FAPF) vise à s'assurer du respect de la réglementation internationale, nationale et locale par les navires étrangers et polynésiens, dans la zone économique exclusive (ZEE) comme en haute mer.

Le Bougainville a pu vérifier l'absence de navires étrangers en action de pêche dans la ZEE, celle-ci étant exclusivement destiné aux navires français, et a mené six contrôles à bord de navires palangriers taïwanais et vanuatais en haute mer. Lors de ces contrôles à bord, il est apparu que les navires de pêche respectaient les mesures imposées pour la préservation de certaines espèces de requin ainsi que la réglementation en matière de déclaration de pêche et de suivi par satellite. Quelques non-conformités mineures ont été relevées et transmises aux États du pavillon pour que des enquêtes soient diligentées.

Cette mission permet ainsi de s'assurer de la bonne mise en pratique de la réglementation par les pêcheurs interrogés ou contrôlés, et de s'assurer d'une gestion durable des ressources de la haute mer comme de la ZEE.

En parallèle, les patrouilleurs et aéronefs des Forces Armées en Polynésie française ont participé à l'opération Kuru Kuru organisée par la Pacific islands Forum Fisheries Agency (FFA). Aux côtés des membres de ce forum et de leurs partenaires du Pacific QUADs (Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande) les moyens militaires français ont travaillé en coopération afin de lutter contre la pêche illégale, non-déclarée et non-réglementée dans les ZEE des 15 membres participants à la FFA, sur une surface de près de 21,3 millions de km².