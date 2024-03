Le centre de transfusion sanguine met les femmes à l'honneur

La journée internationale des droits des femmes célébrée à travers des actions originales. Le Centre de transfusion sanguine de l’hôpital de Taaone expose dans son service des lithographies, des affiches, et des tableaux d’artistes représentant des femmes. Au CTS, c'était une journée particulière aujourd'hui.

Sylvain doit se sentir un peu seul, il donne son sang pour la troisième fois, mais aujourd’hui est un jour spécial. Il est venu avec celle qu'il surnomme affectueusement "ma moitié" car "c'est la journée de la femme et c'est important parce que les femmes, elles font tout à la maison" nous dit-il.

Statistiquement, les femmes donneraient plus volontiers leur sang que les hommes. Preuve en est, ce 8 Mars, où elles répondent en nombre à l’appel du centre de transfusion. Et à chacune sa bonne raison. L'une d'elles nous a confiés : "J'aime bien donner mon sang régulièrement parce que je suis O négatif. Et comme c'est un sang qu'on peut donner à tout le monde, alors je me dois de faire ce geste-là." Une autre femme ajoute : "si on peut sauver des vies humaines, pourquoi pas... surtout quand on sait qu'à l'intérieur de l'hôpital nous avons des enfants, qui ont besoin aussi de recevoir du sang."

Isabelle Derrien est infirmière confirme la tendance : "globalement sur les collectes publiques, ce que l'on appelle collecte publique, c'est que tout le monde peut venir, ce sont les femmes aussi qui sont le plus représentées. C'est pour cela aussi qu'on voulait les mettre à l'honneur aujourd'hui."

Une générosité mise à l’honneur sur les murs avec les portraits de fidèles donneuses que le personnel croise fréquemment. Générosité dans les deux sens avec ces dons d’artistes. Une aide précieuse pour le centre, comme l'explique le docteur Valérie Ségalin.

"On peut aider en faisant ce que l'on appelle la promotion du don. C'est à dire qu'il faut partager cette cause, expliquer pourquoi donner son sang. Il faut se faire connaitre. Et puis nous avons besoin d'aide, que ce soit par rapport à cette communication ou bien lors des collectes. Par exemple, l'association des bénévoles donneurs de sang, qui nous aident pour l'accueil des donneurs. Il y a beaucoup de façons de s'investir pour cette cause." Dr Valérie Segalin - resposable de la collecte de sang

Une cinquantaine de poches seront remplies aujourd’hui. Une fierté pour le milieu médical et une belle satisfaction pour les donneuses qui repartent avec cadeaux et sourires. Au total,depuis lundi le CTS a collecté 192 poches de sang.