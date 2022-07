Le centre Te Vai Ete fermé

Le centre d'accueil des SDF est fermé depuis le 20 juin dernier privant ainsi 1 240 sans domicile fixe de repas. En cause, une femme sans abris irrespectueuse des règles de vie.

Polynésie la 1ère (MLSF), Titaua Doom •

C’est la première fois que le centre Te Vai Ete ferme ses portes aussi longtemps. Le centre d’accueil et de distribution de repas géré par le père Christophe ne sert plus de petits-déjeuners et dîners depuis le 20 juin dernier.

Une femme sans abris irrespectueuse des règles de vie est à l’origine de la fermeture du centre. Ce que regrette Steeven. Ce SDF de 37 ans vit dans la rue depuis 5 ans, une situation qu'il accepte.

Père Christophe qui gère le centre Te Vai Ete depuis 30 ans est sans état d’âme devant l’arrêt du service des petites-déjeuners et dîners. Tant que la femme passera outre les règles de vie du centre, la situation va demeurer inchangée.