Le collège de Punaauia célèbre les langues cette semaine

Chaque jour est dédié à une langue ou un groupe de langues comme aujourd'hui; en effet, ce sont les langues et la culture polynésiennes qui y sont à l'honneur toute la journée alors qu'hier on mettait l'accent sur le mandarin et l'espagnol.

Dans le cadre de la semaine des langues le collège de Punaauia organise chaque jour des activités en lien avec chaque langue. Aujourd’hui c’est le Reo maohi qui est à l’honneur! L'établissement résonne ainsi aux sons des musiques, Orero (déclamations), sports traditionnels, et spectacles de danses qui sont au programme de cette journée. Le collège compte plus de 900 élèves et deux écoles primaires de Punaauia sont invitées pour l’occasion. Une grande partie avait revêtu le traditionnel pareu pour ces festivités. Demain jeudi, c'est l'anglais qui sera à l'honneur et enfin vendredi le français et le latin résonneront dans l'établissement.

