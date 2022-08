Le festival Tatau I Arue a débuté

Le corps comme une expression des cultures, une œuvre d'art où se mêlent les croyances personnelles et la mémoire des peuples... Tout cela a un nom : le tatouage. À Arue, une trentaine de tatoueurs de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie sont présents pour la 1ère édition du festival Tatau. Les participants s'affronteront dans des concours de vendredi à dimanche.

MG •

Le festival Tatau I Arue se tient au gymnase Boris Léontieff, à Arue depuis le 8 et jusqu'au 14 août 2022. Organisé par Nahei Hokaupoko, qui a ouvert Hoku Tatoo il y a deux ans dans la commune, souhaite pérenniser l'évènement chaque année. L'occasion de promouvoir ce savoir-faire...

Des compétitions auront lieu de vendredi à dimanche entre les participants, autour de trois thèmes : Patutiki le vendredi, Polynesian Modern le samedi et "International" le dimanche.

Une trentaine de tatoueurs de Tahiti et des îles sont réunis, dans un cadre aménagé où le bien-être des clients est assuré. En attendant la phase concours, on peut se faire tatouer, choisir son motif et son tatoueur.

L'entrée coûte 500 cfp.