Le judo club de Rangiroa résiste grâce à la passion de ses dirigeants

280 judokas ont participé à la Coupe de Tahiti samedi 23 novembre à Fautaua. Des enfants parfois venus de loin pour s’affronter sur les tatamis comme ceux du judo club de Rangiroa. Ils ont pris leur dernier petit déjeuner à Tahiti ce dimanche matin avant de prendre l’avion. Rencontre.

La petite Kealoha tient fièrement entre ses mains sa quatrième place… La judoka de huit ans rentre sans médaille à Rangiroa, mais avec le souvenir de sa première compétition à Tahiti, les rencontres et les moments forts partagés avec les camarades de son club. "J’ai fait tout ce que je pouvais pour gagner cette épreuve. J'ai perdu, mais le plus important, c’est de participer... Quand t’es pas avec les parents, tu sais pas faire le ma’a mais tu peux aller au snack avec les gens. C’était bien" relate la fillette.

21 enfants de Rangiroa ont pu participer à la Coupe de Tahiti 2024, grâce à l'investissement des dirigeants du club -au moins 600 000 Fcfp. À l'issue de la journée de compétition, samedi, les jeunes athlètes ont remporté sept médailles, dont deux en or, une en argent et quatre en bronze. "Quand j’ai combat, ça s’est bien passé, mes partenaires étaient bien. (...) On s'est amusés et après on a fait quelques bêtises" livre Hinarava Place Burns, médaillée de bronze.

S'investir pour voir les enfants s'épanouir

Pour cette troisième année de participation, le judo club n'a pas démérité face aux autres délégations. "On est fiers d’eux, du travail qu’ils ont fait sur le tapis, de leur état d’esprit, leur comportement durant tout le week-end. (...) C’est plusieurs heures par semaine bénévolement pour ces enfants mais c’est pour ces moments-là qu’on fait ça, le travail paie. Et rien que de voir leur bonheur sur le podium à recevoir leurs médailles…tout est là !" sourit le coach de Rangiroa, Léo Mondon.

Propriétaire d’un restaurant depuis peu à Papeete, le couple à la tête du club s'est lui-même occupé des repas pour les enfants. Ce dimanche matin, un petit-déjeuner gourmand composé de gaufres, de pain au chocolat et de tartines au beurre de cacahuètes, vient clôturer le séjour en beauté. "Ça me fait trop plaisir ! Je suis de Rangiroa, donc j’ai une attache particulière pour ces enfants et de les faire venir, les voir combattre et gagner, ça me fait vraiment très plaisir. De voir qu’ils mangent bien chez moi, c’est une grande satisfaction" confie Cynthia Leduc, trésorière du judo club. Sans elle et son mari, le judo club de Rangiroa n’existerait plus. Le couple a repris les rênes il y a deux ans, pour que les enfants de leur atoll puissent continuer à vivre ces moments.