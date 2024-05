Le lycée Saint-Joseph ouvre ses portes au public

Journée portes ouvertes au lycée polyvalent Saint-Joseph à Punaauia. Une matinée dédiée à la mise en valeur des différentes filières. Au total, 22 filières sont proposées dans cet établissement qui accueille plus de 500 élèves.

C'est le week-end, et pourtant ils sont en classe... Dans la filière des sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, les élèves créent des innovations qui répondent aux besoins du quotidien avec l'aide des nouvelles technologies, à l'exemple de cette imprimante 3D.

"Nous, notre groupe, c'est un ballon météo, il va calculer la qualité de l'air. Le deuxième groupe, c'est une clim. Du coup, l'imprimante 3D va faire la maquette de leur clim en plastique", explique Heitea Henriou, élève en 1ère STI2D. Pour certains parents, cette filière est une aubaine pour s’adapter aux évolutions des temps modernes.

Pour ceux qui ont le pied marin, il y a le CAP réparation et entretien des embarcations de plaisance, ici ils sont 13 élèves à apprendre la mécanique afin de réparer des moteurs et des coques de bateaux mais pas que... "Pour tout ce qui est réparation, entretien, préparer, conseiller le client. C'est pour ça que l'anglais et les maths, c'est toujours important", estime Michaël Mercier, élève en CAP maintenance nautique.

Polissage, montage ou encore perçage... Au CAP bijouterie, les élèves confectionnent leur propre bijou à la main. Bagues, bracelet ou encore pendentif, tout est mis en place pour former les futurs artisans du fenua. "J'ai appris beaucoup de choses : la fabrication, la peinture, des mises en volumes", confie la jeune élève Varena Maere.

"On essaye que nos jeunes soient embauchables ici en Polynésie. On a ouvert des filières qui sont adaptées aux besoins du territoire et on les forme, on ne les laisse pas partir comme ça après le bac. Pour certains, on leur demande de revenir pour faire des rappels sur la lettre de motivation, comment passer un entretien d'embauche", explique Sylvie Martin directrice délégué à la formation professionnelle et technologie.

L’énergie, le numérique, l’industrie ou encore la santé, la beauté et le bien-être... Au total, six familles de métiers sont proposées au sein de cet établissement qui fêtera ses 30 ans d’existence l’année prochaine.