Le marché de Huahine bat son plein

Les marchés en plein air ont le vent en poupe dans toute la Polynesie française. Même dans les archipels, les consommateurs apprécient les produits comme les dialogues avec les producteurs. À Huahine, ils sont nombreux très tôt le matin à rejoindre le quai de Fare

Polynésie la 1ère (MLSF), Stephane Ratinaud et Patrick Tsing Tsing •

Le jour n'est pas encore levé. Pourtant, ils sont déjà des dizaine à se rendre au marché de Fare, à Huahine. Poissons, langoustes... Dans ces stands ouverts, installés sur la route et où tout le monde se côtoie, les produits exposés y sont frais et beaux. Quelques minutes seulement et le tout est presque déjà vendu.

"Je leur ai demandé s'ils veulent un marché conventionnel, ils ne veulent pas, ils veulent tous restés dans ce genre de stands et de vente où tout le monde se côtoie. C'est typique à Huahine", explique Marcelin Lisan, maire de Huahine.

Ce marché est devenu au fil des ans une institution de l'île où les saveurs et les odeurs accompagnent les mets sur les étals. Un marché dont la réputation n'est plus à faire...