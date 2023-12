Le plan Orsec pour protéger les populations

Il intervient lorsque le Pays est en crise. Ce plan est mis en place par l'État et permet d'organiser au mieux les secours. Un partenariat est signé avec Polynésie la 1ère pour que les populations restent pleinement informées. Explications.

Polynésie la 1ère (MLSF), Raihei Nadjarian •

Lorsque le Pays est en crise, les services de l'État mettent en place le plan Orsec. C'est un plan qui permet d'organiser au mieux les secours, pour protéger les populations. Des conventions ont été signées justement lundi, entre l'État et les services publics pour s'assurer du bon fonctionnement de ce dispositif.

Et Polynésie la 1ère fait partie des acteurs dans ce plan Orsec. "Cette convention permet de mettre en avant une protection, une prévention que nous devons en tant que service public auprès de la population. (...) Il est important pour nous que dès qu'il se passe un évènement climatique majeur qui peut impacter la vie de tous les jours de nos populations, l'idée est de mettre en place un service d'alerte et d'accompagnement que ce soit en radio, sur les réseaux sociaux et en télévision, pour que les gens restent pleinement informés de la situation, qu'on les conseille en lien avec l'État, en lien avec le Pays, pour leur permettre d'être à l'abri", explique Jean-Philippe Lemée, le directeur régional de Polynésie la 1ère.



Ce partenariat est important pour gérer au mieux les temps de crise."C'est une convention qui est renouvelée pour plusieurs raisons. Déjà, il est important de réaffirmer le partenariat avec le service public, ensuite il y a de nouveaux outils de communication qui sont apparus notamment les réseaux sociaux (...) Il est important, je crois, de préparer la crise, nous formerons peut-être des journalistes pour mieux comprendre les enjeux de chaque crise (...) C'est l'intensité du partenariat qui est nouveau car désormais il y aura des formations pour les journalistes", précise le Haut-commissaire, Eric Sptiz.