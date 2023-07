Le premier "Génér’Action Moz" rassemble 500 jeunes à Moorea autour du sport

Le sport comme réponse aux problèmes de société, c'est le but de la première édition de Génér'Action Moz qui a eu lieu samedi 29 juillet à Moorea.

A.Tarahu / T.Teriitua / M.Gamblin •

Environ 500 jeunes ont participé à l'événement initié par le ministère de la jeunesse et des sports. Tire à la corde, MMA ou encore ateliers d'insertion professionnelle étaient au programme. Au total, une vingtaine d’activités sportives traditionnelles et workshops interactifs ont été proposés aux participants. Le but : sensibiliser les jeunes aux thématiques actuelles et lutter contre la délinquance juvénile à travers le sport.

Refuge

Rire, s’épanouir, apprendre, s’intégrer...les tout-petits et les adolescents en redemandent. Sur le site de l'événement on se dépense et la timidité laisse place à l’audace. Une manière de lutter efficacement contre l'oisiveté. "Les ateliers c’est bien, tu peux découvrir plus de choses. Les animateurs te font découvrir ce qu’ils ont fait. Comme là, il nous fait découvrir son sport" confie un participant. "C’est cool ! C’est net ! Merci à Henri Burns et tout le monde qui s'est mobilisé pour ça !" dit un autre avec enthousiasme.

Ces enfants se cherchent et tentent de trouver leur voie malgré les obstacles de la vie. Et parfois il suffit d’un pas... "Grâce à eux, on a pu faire quelque job dating pour savoir à peu près comment nous insérer dans la vie active. C’est super, c’est magnifique pour nous les jeunes. On a besoin d'un peu d’aide parce-qu'on n'a pas forcément des gens comme Henri ou comme la ministre autour de nous pour nous soutenir et nous accompagner" témoigne Teina Campello.

Avenir du Pays

L’objectif pour les organisateurs est atteint. Les futurs adultes de demain ont saisi le message, et surtout, l’opportunité. "C’est important parce que, qui dit jeunesse, dit notre avenir. C’est le futur, et demain on aimerait avoir des jeunes leaders qui puissent tenir, qui puissent porter notre pays" nous dit Henri burns, chargé de mission au ministère de la jeunesse et des sports et organisateur de l’événement.

Le ministère avec à sa tête Nahema Temarii, espère pérenniser et exporter le projet dans d’autres communes, et pourquoi pas, au-delà des frontières des îles de la société.