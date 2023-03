Le procès du Dr. Théron renvoyé

Le procès du Dr Jean-Paul Théron à nouveau renvoyé ce matin au tribunal d’instance de Papeete. C'est la 7ème fois que le renvoi est prononcé.

P. Etheve (MLHY) •

Son arrestation le 21 Septembre 2021 a fait le tour des réseaux sociaux. Ce praticien de Paea devait être jugé pour violences aggravées et outrages. Il est soupçonné d’avoir agressé un huissier venu lui remettre une convocation à son domicile à Arue; et deux jours plus tard, d’avoir insulté une gendarme. Des faits qui se sont déroulés entre le 16 et le 18 septembre 2021. Pour la 7ème fois, les juges ont décidé de reporter le procès. Il devrait avoir lieu le 26 septembre prochain.

Petit retour sur l'ambiance du jour...

En sortant de la petite salle d’audience du palais de justice, Sébastien ne cache pas son agacement. Il fait partie des 13 témoins convoqués devant le tribunal pour le procès du Dr Jean-Paul Théron, et c’est la 7ème fois qu’il se déplace pour rien. Cette décision n’est due qu’à un souci d’agenda, justifie Maître Stanley Cross, pour la défense…

L'ombre des élections territoriales?

Son client, le Dr Jean-Paul Théron, se dit lui très serein même s’il souhaiterait tourner la page. Mais à quelques semaines des Territoriales, cette affaire judiciaire n’est pas sa priorité. "Que cette majorité soit notamment renversée par le Tavini Huiraatira", dont les dirigeants sont d'ailleurs venus le soutenir ce matin au tribunal d’instance de Papeete. Un procès du coup, qui prend une teinte très politique.