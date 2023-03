Le "rêve indien", un jeu qui peut tourner au cauchemar

S'hyper-ventiler, puis rester en apnée, jusqu’à l’inconscience. C’est le but de ce nouveau jeu à la mode : le rêve indien, qui a contaminé les réseaux sociaux et notamment la plateforme Tik Tok. Le joueur, en général, un adolescent, s’empêche de respirer ou est aidé par deux de ses camarades.

NS / HY •

A Tahiti, ce jeu dangereux a fait une victime dans un collège. Un élève de 3e a perdu connaissance, comme le confirment plusieurs élèves témoins de la scène. Heureusement des collégiens et le personnel de l’établissement ont réagi rapidement, ce qui a évité à cet incident une issue tragique. Les deux élèves qui ont comprimé la cage thoracique de leur camarade ont été exclus une semaine. La victime aussi s’est absentée 5 jours. La direction a mis en place une plateforme d’écoute, et a également fait de la prévention. L’association des parents d’élèves s’est inquiétée pour tous les élèves. Elle aussi, a réagi rapidement. La direction de l’établissement rappelle que tous les élèves doivent se préserver, préserver leurs camarades, et trouver d’autres manières de tester ses limites, sans mettre sa vie en danger. Ce jeu est vraisemblablement présent dans toutes les cours d'écoles et de collèges tout comme dans le cercle familial. La vigilance de tous peut aujourd'hui faire la différence entre ce jeu et la mort, car l'asphyxie peut entrainer des séquelles du cerveau irréversibles voire la mort.