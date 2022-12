Les clés qui vont changer la vie de 28 familles de Tahiti

28 clés de fare OPH ont été remises à des familles issues de diverses communes de Tahiti. La cérémonie s'est déroulée dans les jardins du siège de l’OPH de Pirae en présence de Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement et président du conseil d’administration de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), et de Moana Blanchard, directeur général de l'OPH.

28 familles des communes de Tahiti (Papeete, Afaahiti, Arue, Faa’a, Faaone, Mahaena, Mahina, Papenoo, Mataiea, Paea, Papara, Pueu, Tiarei, Toahotu et Vairao) viennent de recevoir un beau cadeau de Noël : les clés de leur nouveau logement.

La semaine, une remise de clés avait déjà eu lieu dans quelques îles des Tuamotu. De quoi "changer la vie", avait avoué l'une des bénéficiaires.

Le montant global de la subvention publique qui leur a été accordée s’élève à 275 010 744 cfp.

Pour bénéficier de leur fare, les familles se sont préalablement acquittées d’une participation financière, calculée selon les revenus des ménages et le nombre de personnes à charge.

Ce dispositif d’aide en habitat dispersé prévu par la délibération n° 99-217 du 2 décembre 1999 est une réponse au besoin légitime d’accession à la propriété et de décohabitation des familles de Tahiti et de ses îles, qui permet de lutter contre les inégalités et de contribuer à l’accessibilité à un logement digne.