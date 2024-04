Les Kid reporters reviennent sur Polynésie la 1ère pour une 4ème saison !

A partir du dimanche 5 mai à 17h25, retrouvez la nouvelle saison de l'émission "Kid Reporters". A l’approche des Jeux Olympiques 2024, les journalistes en herbe se donnent pour mission de réaliser des reportages sur le surf.

Toujours le même concept, ce sont les enfants au micro et à la caméra ! Ces épisodes sont le fruit d’une belle collaboration entre la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE), les écoles et la journaliste Hélène Leroyer.

Kid reporters - Saison 4 • ©Kid Reporters

Apprendre le métier de journaliste

Avant de partir sur le terrain, les enfants ont appris à construire un reportage, préparer leurs questions, mais aussi les différentes techniques pour rebondir en interview. Ils ont également appris à filmer, les règles de cadrage, la mise au point, la lumière.

A la fois rédacteurs et journalistes reporters d'images, ils réalisent ainsi toutes les interviews et se chargent de tous les plans moyens et plans serrés. Hélène se contente de les filmer en train de filmer et mixe ensuite leurs trois caméras au montage. Les enfants peuvent ainsi suivre toutes les étapes de réalisation d’un reportage jusqu’à l’enregistrement des voix off.

Les kid reporters surfent sur la vague des Jeux Olympiques 2024 !

La saison 4 compte 15 épisodes, les 8 premières liées au surf seront diffusées à partir du dimanche 05 mai à 17h25, à la veille des épreuves de surf des JO de Paris 2024 à Teahupo'o.

Kid reporters - Saison 4 - épisode 1 • ©Kid Reporters

Les épisodes :

Apprendre à surfer avec Steven Pierson – Emission réalisée par la classe de CM2 de Maîtresses Lindsay, Vaiana et Roata de l’école Taimoana à Papeete Histoire du surf et le métier de shaper – Emission réalisée par la classe de CM1 de Maîtresse Tehani de l’école Mairipehe à Mataiea La planche de surf, oeuvre d'art avec HTJ – Emission réalisée par la classe de CM2 de Maîtresses Lindsay, Vaiana et Roata de l’école Taimoana, à Papeete La section surf du lycée de Papara – Emission réalisée par la classe de CM2 de Maîtresse Hina de l’école Manotahi à Punaauia Portrait d'athlète Kauli Vaast - Emission réalisée par la classe de CM2 de Maître Yvonnick de l’école Manotahi à Punaauia - Emission réalisée par la classe de CM2 de Maître Yvonnick de l’école Manotahi à Punaauia Portrait d'athlète Vahine Fierro - Emission réalisée par la classe de CM2 de Maîtresse Elma de l’école Manotahi à Punaauia - Emission réalisée par la classe de CM2 de Maîtresse Elma de l’école Manotahi à Punaauia Teahupoo côté mer et côté terre - Emission réalisée par la classe de CM2 de Maître Maui de l’école Ahototeina à Teahupoo La préparation des Jeux Olympiques à Tahiti - Emission réalisée par la classe de CM1 de Maîtresse Jeannette de l’école Mairipehe à Mataiea - Emission réalisée par la classe de CM1 de Maîtresse Jeannette de l’école Mairipehe à Mataiea