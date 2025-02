Le statut des policiers municipaux, à nouveau examiné en commission. L’occasion d’identifier leurs besoins et ainsi faire évoluer les textes notamment en termes de compétences, de collaboration et d’équipements. En 2022, on comptait près de 30 000 policiers municipaux sur tout le territoire Français. Ce matin, gros plan sur la Brigade de Papara.

Polynésie la 1ère •

Sur un territoire de 93 Km2 pour 12 000 habitants, ils sont une vingtaine d’agents de la police municipale de Papara. Les problèmes de nuisances sonores, de conflits au sein des foyers et les délinquances deviennent de plus en plus fréquents et nécessitent des interventions, qui se font souvent auprès d’une jeunesse en perte de repères. « À mon avis, c'est une jeunesse qui a besoin d'être encadrée, tente d'expliquer Raihau Mahuta-Tua, cheffe de la Police de Papara. Les jeunes auprès de qui on intervient sont seuls et délaissés par les parents. Ils s'éduquent eux-mêmes. Ils se tournent vers les jeunes qui sont dans le même cas qu'eux ».

Les policiers municipaux, à l'étroit dans leur champ de compétences • ©polynésie la 1ere

Raihau Mahuta-Tua a pris les rênes de la Brigade à la suite d'un concours en interne qu’elle a réussi haut la main. Cette ancienne cadette de la République constate depuis un peu plus de 2 ans une recrudescence de la délinquance dans la commune. « Ils ont besoin qu'on leur impose des règles ajoute l'agent de police. On leur explique ce qu'ils font, ce qu'ils risquent. Ça ne fonctionne pas toujours. Ils s'opposent aux instructions qu'on leur donne ».

Une réforme de la police municipale dans les tuyaux

Souvent, les premiers intervenants sur le terrain en cas de conflits, les policiers regrettent toutefois une certaine limite dans le suivi de leurs interventions et dans leurs compétences. « On a besoin d'un peu plus de pouvoir au niveau judiciaire constate Mike Teiri, policier municipal. On est seulement adjoints alors des fois ont doit demander l'accord d'un officier de police judiciaire. Pour des choses simples ».

Il est temps de valoriser ces métiers aussi difficiles qu'ils soient. Rene Temeharo Adjoint au maire en charge de la sécurité

Les Maires demandent une évolution statutaire afin de permettre aux policiers municipaux d’exercer des compétences supplémentaires, en cas par exemple de vérification des cartes d’identité, de contrôle d’alcoolémie ou encore de constat des infractions au code de la route. « Je pense qu'il est temps de valoriser ces métiers aussi difficiles qu'ils soient, avoir une police aux moyens d'aujourd'hui, encourage Rene Temeharo Adjoint au maire en charge de la sécurité. »

Notez que la réforme des compétences des Policiers municipaux sera examinée très prochainement au Sénat.