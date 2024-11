Les Wallisiens et Futuniens de Tahiti souhaitent la création d'un foyer à Paea pour leurs ressortissants

Samedi, la communauté wallisienne et futunienne de Tahiti a saisi l'occasion du passage à Paea du président de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna pour lui demander la création d’un établissement d’accueil à Tahiti pour les ressortissants de ce territoire.

Paea est la commune de cœur des ressortissants des Wallisiens et Futuniens en Polynésie, puisqu’ils ont contribué à son développement. C’est ici où sont organisées toutes les manifestations religieuses et culturelles de la communauté, comme cette rencontre avec la délégation du président de l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna actuellement au fenua pour des réunions politiques.

Pas de grand rassemblement sans une messe. • ©WF la 1ère/Polynésie la 1ère

Et comme à Wallis, tout rassemblement commence par une messe. A l’église Saint-François Xavier, les Wallisiens et Futuniens n’ont pas manqué à l’appel.

Les rassemblements se tiennent dans la grande salle de la paroisse. Aujourd’hui, la communauté souhaite un changement. Elle demande la mise en place d’un établissement de type foyer pour les ressortissants de Wallis et Futuna. Une requête adressée au président de l’assemblée territoriale autour d’un kava. "Cela s'adresse à tous ceux qui viennent de Wallis et transitent par ici, ou ceux qui sont en évasan, ou bien pour les Wallisiens et Futuniens d'ici qui ont des difficultés pour se loger. Ce lieu sera le bienvenu", résume Gaby Katea, porte-parole de la communauté.

Ils dansent comme au pays. • ©WF la 1ère/Polynésie la 1ère

Un projet de longue date qui selon le président de l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna pourrait se réaliser. "Il suffit d'avoir de la volonté pour l'ensemble des élus mais aussi de la part de l'administration supérieure de la préfecture pour qu'on puisse étudier sérieusement ce projet...Je pense que c'est une compétence qui va être partagée", explique Munipoese Miliakaaka.

Un établissement très attendu par la communauté en Polynésie. En effet, ils sont plus de 1000 Wallisiens et Futuniens à vivre ici (au pays ils sont 11 000). Un chiffre en augmentation, puisque beaucoup de Wallisiens et Futuniens ont choisi la Polynésie comme destination après les émeutes en Nouvelle-Calédonie.