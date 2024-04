Lutte contre le trafic d'ice: en immersion avec les patrouilles de douaniers

Les douanes renforcent leur présence sur le terrain. Depuis le début de l'année, ce service de l'Etat augmente ses contrôles à cause du nombre de saisies d'ice qui explose. Le seul premier trimestre 2024 dépasse d'ores et déjà le bilan chiffré de 2023.

Pierre Emmanuel Garot avec Nicolas Suire •

Aéroport de Tahiti Faa'a. Mercredi matin. Deux vols en provenance de Los Angeles débarquent leur flot de passagers. Les douaniers sont à l'affût. En ligne de mire, la lutte contre toutes les fraudes. Armes, contrefaçons, conformité fiscale et médicamenteuse. Et surtout la drogue et notamment l'ice.

30 kilos d'ice saisis rien qu'au premier trimestre 2024

"Le flux de saisies en 2024, entre les opérations réalisées par nos collègues américains et ce qui a été fait localement, représente environ 30 kilos", détaille Dominique Légaud, chef divisionnaire à la La Direction Régionale des Douanes de Polynésie Française. "C'est déjà beaucoup plus que l'année dernière".

Le passage aux rayons X permet de repérer les formes et contenus suspects, avant d'effectuer une fouille manuelle des bagages à l'aéroport. • ©P.1ère

Les contrôles ont lieu de manière inopinée mais également selon un profilage. Mais "en dehors de toute information, de tout ciblage en amont, effectivement il y a une part de hasard" décrit Roger Levionnois, adjoint au chef de la brigade de Faa'a. "Et il y a ceux qui vont sortir du lot, que l'on a jamais vu, qui ont des profils atypiques. Et ceux-là par contre, ils vont tout de suite attirer notre attention".

Au centre de tri postal, 25 000 colis sont ouverts et inspectés par les douaniers chaque année. • ©P.1ère

Le frêt descend de l'avion avec les passagers. Au centre de tri postal, les douaniers sont présents en permanence. 25 000 colis sont ouverts chaque année pour contrôle. Par ce biais, aussi, de l'ice est débusqué.

25 000 colis postaux ouverts et fouillés chaque année

"Régulièrement, nous saisissons de petites quantités. On est pas sur le même volume que ce que l'on trouve sur les passagers" précise la cheffe du bureau des douanes de Faa'a frêt. "La plupart du temps cela représente entre un gramme et 100 grammes, comme le mois dernier"

Le quotidien de la brigade routière des douaniers, c'est la saisie de paka aux carrefours stratégiques des axes de circulation. Ici, quelques grammes découverts ce mardi soir. • ©P.1ère

Enfin, les contrôles routiers reprennent de plus belle depuis le début de l'année. Les principales saisies de drogue concernent le paka, mais l'ice fait son apparition comme le confirme Herenui Poroi, agent de constatation principal à la BSE de Papeete: "on saisit également de la méthamphétamine. Certes, en plus petite quantité que ce que l'on peut trouver à l'aéroport. Cela nous est déjà arrivé de retrouver des sachets de 0,3 g, 0,6 g".

La brigade cynophile dispose d'au moins deux chiens mobilisables en permanence, et dont les meilleures machines ne peuvent remplacer le flair. • ©P.1ère

L'ice, un fléau pris très au sérieux par les douanes qui annoncent également être plus présentes dans les archipels.