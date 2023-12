Mahaena : un Noël dépourvu d'eau et de magie après les inondations

Les habitants de Mahaena ne se sont pas encore remis des inondations qui ont tout détruit sur leur passage le 7 décembre dernier. À certains endroits, les habitants sont dépourvus d'eau. Le cœur n'est pas vraiment à la fête pour Noël.

Aiata Tarahu / Kaline Liénard / Mereini Gamblin •

Depuis les intempéries d'il y a deux semaines, les habitants du quartier Faaiti 1 et Faaiti 2 de Mahaena sont dépourvus d'eau courante et d'eau potable... Les canalisations n'ont toujours pas été réparées. Alors la commune ravitaille les foyers en eau, en denrées alimentaires mais aussi vêtements. Six agents communaux sillonnent le quartier tous les deux jours.

On essaie de les aider au mieux. L'approvisionnement en eau va durer le temps qu'il faudra jusqu'à ce que le réseau hydraulique soit rétabli. On essaie de faire au plus vite. Mata Rupea, agent communal de Mahaena

44 foyers ont besoin d'eau mais aussi de denrées alimentaires et d'électroménager. Car après les pluies torrentielles, il ne reste plus rien dans les maisons déjà vétustes de ce quartier.

Ils ne peuvent pas conserver longtemps leurs denrées, alors on a opté pour des produits en conserve. Mata Rupea, agent communal de Mahaena

Faute de moyens, les familles touchées par ces intempéries n'ont pas vraiment réveillonné. Les parents font de leur mieux, à l'image de Denise Tetuanui. Elle et son mari ont trois enfants âgés de 4 à 12 ans. Ce qui compte pour elle, c'est que ses enfants aient à manger. Il y a deux semaines, la rivière a inondé leur maison, détruisant électroménager et literies... Denise a presque tout perdu, mais il lui reste l'amour. C'est son ingrédient spécial pour faire vivre la magie de Noël, sans sapin ni cadeaux. Sur la table, pas de foie gras ni de saumon mais des coquillettes au jambon, de la salade russe, du riz et du poulet frit.

Ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, c'est juste à manger pour mes enfants pour la Noël... Denise Tetuanui, mère de famille

Un peu plus loin dans le quartier, Noël n'est pas vraiment Noël non plus dans le foyer de Candy. Elle passe le réveillon seule : ses parents travaillent pendant qu’elle nettoie les plaies des dernières pluies. Sa nostalgie est perceptible.

Ça a vraiment changé. Ça n'a jamais été comme ça, avant. Là, tu n'as même pas le temps de t'en rendre compte que la rivière a déjà inondé la maison ! L'année dernière, on a mangé en famille. Habitante de Mahaena

Si ce réveillon n’avait pas les saveurs de Noël dans ces familles de Mahaena, elles font preuve de courage et de résilience… Heureusement grâce aux agents communaux le samedi précédent, les 150 enfants du quartier ont pu profiter d'un noël avant l'heure à Tiarei avec soirée cinéma, distibution de friandises et de cadeaux pour ressentir le bonheur et la magie des fêtes.