Malgré la construction de nouveaux caveaux, le cimetière chinois bientôt à saturation

Le cimetière chinois qui surplombe les communes de Pirae et Arue arrive à saturation. Si l'association Si Ni Tong engage de nouveaux travaux pour construire plus de caveaux, la demande des familles de la communauté chinoise ne cesse de croître pour y enterrer ses défunts. Situé à flanc de colline, le cimetière ne peut plus offrir de tombe pour personne seule.

Une maisonnette en granit est la première à être érigée sur un des caveaux du cimetière chinois. Avec en son cœur l’urne d’un défunt décédé aux Etats-Unis, il y a un an. Ce dernier repose désormais auprès de ses parents. "On a fait en sorte qu'il ait sa place, parce qu'on ne voulait pas qu'il se retrouve tout seul en Amérique. Toute la famille est là et là-bas il serait tout seul, [même lors de] la Toussaint, il n'y a personne, alors qu'ici il a un endroit où on peut se recueillir", indique Jessie Kong, nièce du défunt.

Honorer les morts, le devoir des familles d'origine chinoise. La famille Kong a ainsi décidé d'ériger une maisonnette en granit. Dedans il y a l'urne de leur défunt oncle décédé aux États-Unis. Il repose désormais auprès de ses parents. • ©Polynésie la 1ère/Mélissa Chongue

Avec ses 8 000 tombes déjà occupées, le chemin du repos éternel, unique cimetière privé de Polynésie française, manque cruellement de places…alors les familles s’organisent. "On ne peut pas empêcher les gens de mourir, l'an dernier on a dû exhumer ma tante qui a été enterrée en 1948, et là on s'est dit avec les frères et soeurs que ça va poser problème plus tard, il n'y aura plus de place. Pour l'instant ils sont quatre...pour plus tard on s'est dit qu'il va falloir peut-être casser, refaire un caveau...", explique Solange Hauata, fille d’un défunt.

Pour l’association Si Ni Tong, le coût pour entretenir cet espace avoisine les 5 millions CFP chaque année. Roland Sam, membre de l’association Si Ni Tong, se dit favorable à la création de crématorium pour pallier le manque de place. "En 2010-2011 on avait mis en place la construction de 121 caveaux familiaux…des 6 places, 9 places, 14 places. Au bout de 2 ans, on a réussi à les faire sortir de terre, mais 7 ans après les 121 caveaux étaient tous utilisés", remarque-t-il.

Tous les étages sont occupés. • ©Polynésie la 1ère/Mélissa Chongue

L’association Si Ni Tong a déjà engagé la construction de 100 nouveaux caveaux et se penche également sur une proposition inédite. La construction d’un second cimetière chinois dans la commune de Teva i Uta à Papeari précisément.