Mariage pour tous au sein de la Communauté du Christ (Eglise Sanito)? Ses membres s'expriment à l'occasion d'un référendum.

La communauté du Christ a été la première à nommer une femme pasteur, c'était en 1994. Aujourd'hui, une conférence était donnée à Mataiea. Afin de déterminer si le mariage homosexuel peut-être sacraliser, c’est à dire célébrer à l’église par un pasteur. Ou encore si une personne issue d’un mariage homosexuel peut répondre à l’appel de la prêtrise ? Deux questions sur lesquelles les plus 400 représentants de la Communauté du Christ étaient appelés à se prononcer.

K. Liénard (HY) •

L’arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQIA+, au cœur d’une conférence nationale religieuse… Aujourd’hui, la Communauté du Christ doit se prononcer sur deux questions. Autoriser ou non le sacrement du mariage homosexuel. Et ouvrir ou non l’appel de la prêtrise aux personnes de cette communauté.

Référendum au sein de la Communauté du Christ sur le mariage pour tous au sein de leur église • ©Jacques Damour / Polynésie la 1ère

« Ça fait plus de 20 ans qu’on en discute. Pour nous, aujourd’hui, la valeur de toute personne est inestimable aux yeux de Dieu. Ce sont tous ses enfants. Mais la décision revient à la Conférence. Les délégués qui sont là, avant 18h prononceront la voix du Peuple et la voix de Dieu. » Clément Clark Tefau: Président de l'Eglise de la Communauté du Christ en Polynésie Française

Clément Clark Tefau Président de la Communauté du Christ en PF • ©Jacques Damour / Polynésie la 1ère

Ils sont plus de 400 délégués, représentants des congrégations de Polynésie. Ils ont chacun reçu un QR code. Le précieux sésame pour voter.

« Chaque délégué va devoir le scanner. Et ensuite ça va être relié vers un lien. Où il y a les questions et ils doivent apporter leur niveau de soutien entre "soutenir", "pas soutenir " et "soutenir à fond. » Mareva Arnaud- Tchong, Présidente du Conseil des 12 Apôtres de l'Eglise mondiale de la Communauté du Christ.

Présidente du Conseil des 12 Apôtres de l'Eglise mondiale de la Communauté du Christ • ©Jacques Damour / Polynésie la 1ère

Des votes appelés "niveau de soutien", qui sont comptabilisés à la fin de la journée.

« Et ce niveau de soutien va être envoyé à la première présidence au siège de l’église et au conseil des 12 apôtres. Et après cela, ça va revenir avec l’autorisation ou pas de modifier les règles de l’église ici. » Mareva Arnaud - Tchong, Présidente du Conseil des 12 Apôtres de l'Eglise mondiale de la Communauté du Christ

Référendum au sein de la Communauté du Christ sur le mariage pour tous au sein de leur église • ©Jacques Damour / Polynésie la 1ère

La Communauté du Christ sera-t-elle la première à sacraliser un mariage homosexuel en Polynésie? La décision du siège de l’Eglise, situé aux Etats-Unis, est attendue pour la mi-novembre.

Revoir le sujet ici