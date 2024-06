Marine Buchet et Vaihina Teamotuaitau, majors de promotion !

Dix-neuf majors de promotion ont été récompensés jeudi 20 juin à l'Université de Polynésie pour leur brillant parcours. Les étudiants, en licence et master, ont reçu chacun un chèque de 100 000 xpf ou un billet d’avion. Une consécration mais surtout une fierté pour leurs familles.

Fini le stress des examens ! Plus de cahier, plus de révisions, Vaihina prend le temps de faire ce qu’elle aime. Aujourd'hui, c'est session jardinage avec sa grand-mère. Mamie ne cache pas sa fierté : à 21 ans, sa petite-fille est sortie major de sa promotion, en licence Géographie et Aménagement.

C'est vraiment le top ! On espérait pas mieux ! C'est notre espoir ! Elle a réussi... Grand-mère de Vaihina

Vaihina et sa grand-mère apprécient de pouvoir jardiner ensemble. • ©Mélodie Uhilamoafa Sione / Polynésie la 1ère

Vaihina s’envole au mois d’août pour un master en Gestion Territoriale du développement durable à Bordeaux. Son objectif : contribuer au développement de son fenua, en tant que chargée de projet en rénovation urbaine.

Durant un stage, j'étais allée dans un quartier pour poser des questions [aux habitants] sur ce qu'ils aimeraient changer au niveau de l'aménagement et j'ai vu qu'ils avaient envie d'améliorer leur quotidien. Je me suis rendue compte que j'avais envie de participer positivement à la gestion de notre Territoire. Vaihina Teamotuaitau - Major de promotion

Comme Vaihina, Marine Buchet aussi est major de promotion, en licence langues étrangères appliquées option anglais et mandarin. L'étudiante de 24 ans a obtenu 16,5/20 de moyenne générale... Mention Très Bien accordée ! Marine s'était d’abord orientée dans des études de sage-femme en métropole mais en 2021, la jeune antillaise a du changer d'hémisphère, de filières et d’objectif.

Marine Buchet, major de promotion en licence langues étrangères appliquées option anglais et mandarin. • ©Mélodie Uhilamoafa Sione / Polynésie la 1ère

Cela fait du bien de sentir que nos efforts ont payé. Je me sens beaucoup plus sereine. Plus de stress. C'est vrai que c'est un objectif que je m'étais donné depuis la première année. Comme j'ai quitté ma ville, Bordeaux, il ne fallait pas que je sois partie pour rien... Marine Buchet - Major de promotion

À la prochaine rentrée, Marine a le choix entre un master communication ou un master évènementiel à Bordeaux dans sa ville de naissance. En attendant le départ, la jeune femme compte bien profiter encore un peu de sa bulle polynésienne, ukulele à la main...