MARQUISES. Journée culturelle pour le collège et le CETAD de Nuku Hiva

À Nuku-Hiva aux Marquises, les élèves du collège et du CETAD ont été invités à une journée dédiée à la culture marquisienne. Une douzaine d'ateliers ont été préparés par les élèves, l'équipe pédagogique et des habitants bénévoles. Danse, musique, confection de couronnes ou d'objets en bois sculptés, de bijoux, de tapa et tatouages étaient au programme, le tout animé en langue marquisienne.

Marie Curvat (mise en ligne: Kaline Lienard) •

Les équipes enseignantes du collège de Nuku Hiva, et notamment la professeure de langue marquisienne Laïza Deane, ont souhaité convier tous les élèves du collège et du CETAD de l’île à une journée, mettant à l’honneur les us et coutumes marquisiennes. C'était le 27 mai dernier.

Au programme, une douzaine d’ateliers préparés par les élèves et les professeurs, en collaboration avec plusieurs habitants bénévoles de Taiohae, mais aussi des autres vallées de Nuku Hiva. Objectif de cette journée : découvrir et apprendre, tester, confectionner et partager les savoirs en matière de patrimoine culturel marquisien.

Ici, on apprend à confectionner chapeau et panier en nī'au, palmes de cocotier. • ©Polynésie La 1ère / Marie Curvat

Les élèves ont ainsi participé à des ateliers d’initiation aux danses et à la musique marquisienne, à la création de couronnes végétales et d’objets en bois sculptés. La confection de bijoux en graines, le tressage, la maîtrise des motifs de tatouage, le tapa ou encore la cuisine locale, étaient également au programme de cette journée.

Tous ces ateliers ont été animés en langue marquisienne. Une immersion totale dans la culture traditionnelle qui a suscité l’enthousiasme auprès de tous les participants. Et surtout avec comme principal objectif de rappeler aux étudiants l’importance de maîtriser leur culture et de savoir la partager avec le plus grand nombre.

L'atelier confection de bijoux à partir de graines locales. • ©Polynésie La 1ère / Marie Curvat

Laïza Deane, professeure de langue marquisienne au collège et au CETAD de Nuku Hiva et coordinatrice de l’évènement fait le bilan : "Avec cette journée, j'ai constaté que pas mal d'élèves ne connaissent pas forcément quelques pratiques telles que : le tressage d'un panier, d'un chapeau. Ou encore la confection de la "pōpoi", ou comment est fabriqué un "pahu". Et aujourd'hui c'est une belle journée d'apprentissage pour eux."

Quel bois utiliser pour la confection du tapa ? C'est ce qu'on apprend dans cet atelier. • ©Polynésie La 1ère / Marie Curvat

Cassilda, une élève du collège der Nuku Hiva confirme les propos de la professeure : "J'ai appris à faire le tapa, on a appris à décortiquer la peau du bois. On l'a enlevé puis on l'a tapé. C'était bien. Pendant le matavaa on avait fait ça mais j'avais jamais appris à enlever l'écorce du bois, c'est la première fois que je fais ça."

Un évènement réussi et déjà inscrit au calendrier de l’année prochaine : cette journée culturelle regroupera alors tous les collèges des îles Marquises à Nuku Hiva.