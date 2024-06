Ménopause : un institut pour accompagner les vahine

C'est une première en Polynésie française : l'ouverture d'un institut spécialisé dans la ménopause. Il a ouvert ses portes à Tahiti, le 20 juin dernier à Mamao. À sa tête, un gynécologue et ses 40 ans d'expérience professionnelle. L'objectif de cet institut médical : aider les femmes à passer ce cap de vie grâce à des traitements spécifiques.

Delphine Poudroux, Roan Poutoru •

C'est le premier établissement du genre à Tahiti. À l'institut de la ménopause à Mamao, le rendez-vous avec le gynécologue ressemble sur la forme à tous les autres, mais sur le fonds l'échange n'est pas vraiment le même.

Ici, on parle uniquement des problèmes des femmes qui n'ont plus leurs règles. Certaines attendaient cette écoute depuis très longtemps. "On a des petits soucis comme les jeunes femmes, c'est bien d'avoir une oreille pour nous écouter", confie une des patientes de l'institut.

Face à elle, un taote vahine expérimenté. Après 40 ans d'exercice dont 25 à Tahiti, ce gynécologue qui a mis au monde plus de 11 000 bébés a décidé d'ouvrir ce centre pour répondre à la demande grandissante des femmes.

"Elles viennent me voir parce que très souvent elles sont un petit délaissé, elles ne savent pas où aller. Je leur propose une écoute, elles sont toutes un peu perdues par cet épisode de leur vie qui leur pose des tas de problèmes et d'inconvénients qui sont très gênants" Jean René Sandrock - gynécologue à l'institut de la ménopause



Bouffées de chaleur, prise de poids, sécheresse vaginale, incontinence, changement d'humeur... En remèdes aux symptômes de la ménopause chez les femmes, le médecin propose des traitements hormonaux et même des séances sur des machines spécifiques. Des protocoles de soins testés en avant-première par son épouse.

"On ne peut pas prescrire des choses et les conseiller si on ne les as pas essayées. Les femmes ménopausées ne sont pas périmées. Au contraire, c'est une nouvelle jeunesse si on a les outils pour palier à ça" Marie Sandrock - épouse du gynécologue, infirmière et psychothérapeute

Lever les tabous sur les problèmes de la ménopause et accompagner au mieux des femmes à cette période de leur vie, c'est le pari que fait aujourd'hui le premier institut de la ménopause ouvert depuis le 20 juin en Polynésie française.