Miss France 2024 : Ravahere Silloux s'arrête aux portes de la finale

C'était le grand jour pour notre Miss Tahiti 2023. Ravahere Silloux faisait partie des 30 prétendantes à l'élection de Miss France 2024, qui se déroulait au Zénith de Dijon. Sélectionnée parmi les 15 premières demi finalistes, notre représentante n'a pas eu la chance d'atteindre le podium final. La nouvelle Miss France 2024 est Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais. À 20 000 km de la Métropole, une partie de sa famille restée au pays s’est retrouvée sur les hauteurs de Pamatai pour suivre l’élection devant un grand écran.

(MEL: K.Lienard) C.Farhi / H.Teuira •

Poisson cru, croissants et café, les membres de la famille de Ravahere prennent leur petit déjeuner sur la terrasse à proximité du salon. L’espace cuisine-salon-terrasse est grand ouvert et les adultes comme les enfants se déplacent aisément. L’ambiance est détendue.

Il est 10 heures, l’élection démarre, on entend la voix de l’incontournable animateur Jean-Pierre Foucaud. Tous les regards sont rivés sur le grand écran. Les votes sont lancés et chacun commence à pianoter sur son portable. Cousins, cousines et amis sont réunis, tous arborent le T shirt fabriqué pour l’occasion et tous sont optimistes quant à la prestation de Ravahere Silloux.

À l'image de Hinano Herlemme, une des cousines de Ravahere : "On est confiants, on est plutôt positifs, on sait qu'elle s'est donnée les moyens et on sait qu'elle a travaillé dur, donc on peut espérer que tout se passe bien." Jo Thomson, un proche de la famille, ajoute que "c'est normal, il faut toujours positiver."

Ravahere Silloux, miss Tahiti 2023 commence à défiler. Des souvenirs pas si lointains reviennent en mémoire pour sa cousine, miss Tahiti 2021, Tumateata Buisson. En voyant Ravahere, elle est projettée deux ans en arrière et elle confie : "Je suis hyper excitée, là c'est différent parce que je suis spectatrice cette fois-ci. J'ai très hâte et hâte de voir le dénouement de cette élection Miss France."

Cette année la sélection de départ est assouplie : la limite d’âge, auparavant fixée à 24 ans, n’existe plus, les 30 candidates peuvent désormais être mariées, avoir des enfants et même des tatouages visibles. Ravahere n’en porte pas, et quand elle danse la salsa, la joie et le bonheur envahissent Pamatai Hills.

La concurrence est rude pour Ravahere, pourtant notre miss sera sélectionnée parmi les 15 premières candidates, les demi-finalistes de cette élection Miss France 2024.

Les votes sont ouverts et le suspens avec. Quand arrive la sélection des 5 finalistes, la déception est grande, mais on reste fairplay et sans amertume. Comme l'explique Marie-Noëlle, une autre cousine de Ravahere : "Super déçue mais en même temps tellement fière qu'elle ait fait tout ce parcours. Franchement, on est tous fiers d'elle. Elle était super belle, elle nous as fait un super show, franchement merci ma cousine, tu as assuré !"

L’émotion passée, chacun retourne à ses activités, et la vie reprend son cours normal. La famille de Ravahere a tout de même sorti la bouteille de champagne pour célébrer la belle aventure humaine que vient de vivre leur reine de beauté favorite.

Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, est sacrée Miss France 2024. Sa première dauphine est Miss Guyane, Audrey Ho-Wen-Tsai. Miss Provence, Adélina Blanc, termine deuxième dauphine. Miss Guadeloupe, Jalylane Maes, est la 3ème dauphine. Miss Languedoc, Maxime Teissier, remporte l'écharpe de 4ème dauphine.