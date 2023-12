JO 2024 - tour des juges : Moetai Brotherson à Teahupoo pour nager avec les surfeurs

Alors qu'il devait assister aux phases d'essai samedi à Teahupoo, les images de la barge brisant les coraux a refroidi le Président. Il a décidé de suspendre les tests et s'est rendu à Teahupoo dimanche 3 décembre pour nager auprès des surfeurs.

Mereini Gamblin / Ismaël Tahiata •

Quelle ne fut pas leur surprise dimanche matin, de voir débarquer le Président du Pays sur la plage du PK 0. Les surfeurs, l'association Vai Ara o Teahupoo et les sympathisants opposés à l'implantation de la tour des juges ont pû partager un moment avec Moetai Brotheron, qui s'est joint au rassemblement prévu le 3 décembre. Il était le premier sur les lieux, après avoir suspendu les phases de test sur le récif de Teahupoo et remis en cause la pérennité de l'événement suite à l'incident de vendredi.

LIRE AUSSI : Une barge brise des coraux à Teahupoo, quid du maintien des épreuves de surf

Vai Ara o Teahupoo qui se bat depuis plusieurs mois pour préserver leur spot de Teahupoo, a appelé les habitants du bout de la route à se réunir. Le Président n'était pas invité mais il a été bien accueilli par les militants, raconte Lorenzo Avvenenti, résident depuis six ans et habitué du spot mythique.

Il est venu dans l'eau avec nous. Il s'est connecté avec nous à la nature. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le président était avec nous, on s'est tous mis en cercle ensemble, on a tous pris un moment de silence pour s'excuser de ce qui s'est passé vendredi et pour se connecter à nos tupuna, pour montrer le respect qu'on a pour Teahupoo. Le mana est là ; Tant qu'on est soudés, je garde espoir. J'attends que Paris 2024 ouvre les yeux, que l'Etat ouvre les yeux, que le Gouvernement ouvre les yeux. On ne fait pas ça pour le buzz, on fait ça pour nos ressources. Si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça va être dans 50 ans ? Il faut y penser. Lorenzo Avvenenti

Rassemblement dans l'eau en cercle le 3 décembre à Teahupoo pour s'opposer à la tour des juges. • ©Elouan / Extrait story Instagram

Cette bataille va bien au-delà des enjeux financiers défendus par les instances gouvernementales. Il en va du futur de nos enfants, s'inquiète Lorenzo. Pour les défenseurs de Teahupoo, il était important de s'excuser auprès de mère Nature, parce-que la barge venue en éclaireur pour l'implantation de la tour des juges a brisé plusieurs coraux sur son passage. Et ça, les militants et les surfeurs l'avaient prédit.

La présidente [de l'association de Vai Ara o Teahupoo] était vraiment choquée parce-qu'elle entendait le craquement des coraux se briser sous la barge et les hélices des moteurs. Cela nous a mis en colère et nous a attristé. On les avais prévenus. Les surfeurs nous l'ont dit : l'accès est impossible. On avait même amené le président Moetai Brotherson il y a trois semaines pour qu'il constate par lui-même que l'accès à la zone est problématique. Il est venu constater et la représentante du haut-commissariat aussi. On ne comprend pourquoi ils se sont obstinés...quand tu te bats pour la protection de la nature c'est insupportable de voir ce genre de spectacle. Quoi qu'on en dise, c'est un manque total de respect pour l'environnement. C'est le garde-manger. Cet héritage, on le tient depuis des générations et on veut le conserver pour les générations futures. C'est du mépris de la part de Paris 2024. Astrid Drollet, secrétaire de l'association.

Les images ont choqué la toile mais aussi le gouvernement local, en témoigne la visite surprise du Président ce matin ainsi que la réaction de la ministre des Sports sur les réseaux sociaux.

Le commentaire de la ministre sur la vidéo. • ©Instagram

La polémique, qui fait déjà le tour des médias nationaux, a poussé cette fois quelques militants écologistes à se rassembler aux Etats-Unis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Save Teahupoo (@saveteahupoo)

La pétition lancée le 16 octobre dernier réunit désormais 173 855 signatures.

Pour le moment, les travaux concernant la tour sont à l'arrêt à Teahupoo.