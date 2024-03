Moruroa: retour en images sur la mission "Turbo"

Partager :

Mesurer la radioactivité dans les sol, l'eau et les lagons de Moruroa et de Fangataufa, c'est l'objectif de la mission scientifique "Turbo", menée chaque année par le CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Un déplacement réalisé le 9 mars dernier, avec une délégation composée du Haut-commissaire Eric Spitz, du président du Pays Moetai Brotherson, ainsi que d'autres élus et des associations. Retour en images sur cette mission dans cet article.

Kaline Lienard / Mélissa Chongue / Corinne Tehetia •

Le 2 juillet 1966, le premier tir nucléaire Aldebaran fendait le ciel de l'atoll de Moruroa. Il sera suivi de 45 autres essais aériens de 1966 à 1974. Et de 147 essais souterrains qui s'étaleront de 1974 au 27 janvier 1996. Trente d'histoire polynésienne, avec des enjeux politiques, sanitaires et environnementaux. Les deux atolls sont toujours sous surveillance militaire, à cause des déchets radioactifs enfouis et de la fragilité des sols. Le lagon de Moruroa / 9 mars 2024 • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue Piste d'atterrissage de Moruroa. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue L'un des bunker de l'atoll de Moruroa, vestige de la période des essais nucléaires qui s'est déroulée de 1966 à 1996. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue Un hommage a été rendu samedi aux trois personnes qui ont perdu la vie, lors de l'explosion d'un artifice dans un bunker, sur l’atoll de Moruroa, en 1965, soit avant les premiers tirs nucléaires. En 1965, un artifice se déclenche dans le bunker Denise et tue trois employés. Un hommage leur a été rendu le 9 mars 2024. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue En 2021, une stèle a été érigée sur place pour leur rendre hommage ainsi qu’à tous les travailleurs de Moruroa. L'hommage aux trois disparus avant le premier tir nucléaire : une gerbe est déposée en leur mémoire et de celle de tous les anciens travailleurs. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue L’occasion pour le Haut-commissaire de rappeler l’importance de mettre en place un centre de mémoire. Mais pour le président du Pays, il y a certaines conditions à définir en amont. Les autorités du Pays rendent hommage aux trois disparus du bunker Denise et aux anciens travailleurs du centre d'expérimentation du pacifique. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue Chaque année, des scientifiques du CEA, le « commissariat à l’énergie atomique » prélèvent des échantillons dans le lagon, au large et dans le sol de Moruroa et de Fangataufa, pour mesurer la radioactivité. La mission Turbo consiste à prélever des échantillons sur les atolls de Moruroa et Fangatuafa, afin de mesurer le taux de radioactivité. Quelques uns de ces échantillons sont présentés aux autorités du Pays. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue 70 personnes mobilisées, scientifiques et militaires, et près de 10 tonnes de matériel transportées à bord du Bougainville. Une équipe de 70 personnes mobilisées pour prélever les échantillons sur les deux atolls. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue Au total, 29 puits de stockage de déchets radioactifs ont été réalisés à Moruroa. Mais ce qui inquiète les chercheurs, c’est la Loupe : une masse volumineuse calcaire qui pourrait glisser sur la pente du corail et déclencher des vagues. Une zone surveillée de près, a précisé le haut-commissaire Eric Spitz. échantillon de troca prélevé dans le lagon de Moruroa. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue Un des échantillons de plancton prélevé dans l'océan. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue

