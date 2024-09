Musée des îles : 3 000 visiteurs aux journées du patrimoine

Partager :

Du 21 au 22 septembre, à l’occasion des 41eme journées européennes du patrimoine, le musée des îles proposait des ateliers créatifs, des ateliers sur la navigation ou encore des animations musicales. L’événement a réuni 3000 visiteurs ce week-end. Gratuites et très attendues, ces journées ont permis aux visiteurs d’en apprendre plus sur l’histoire et la culture polynésiennes.

Ils étaient au moins 1300 visiteurs à participer aux journées du patrimoine ce dimanche matin au musée de Tahiti et des îles. Pour certains, c’est la navigation ancestrale qui a retenu leur attention. « Il y a déjà des milliers d'années, des gens ont traversé la mer avec ces pirogues, ces petits bateaux. C'est quand même assez surprenant. Ce qui prouvait que c'étaient aussi des marins très chevronnés. Réussir à traverser tout le Pacifique, c'est impressionnant », décrit, admiratif, Jean-Louis Brun. Les visiteurs ont défilé toute la matinée dans les couloirs de l'établissement. Hinanui Cochoix, directrice du Musée de Tahiti et ses îles « se doutait qu'il y aurait du monde. On a vu pour la nuit au musée que ça a attiré un monde fou en très peu de temps. L'endroit attire, le musée attire les gens parce que contrairement à ce qu'on pourrait raconter, les gens s'intéressent ». De bon augure pour la culture et le patrimoine... Dans les jardins du musée, les ateliers de découverte rencontrent le même succès. Le vocabulaire en tahitien ne freine pas les apprentis navigateurs. « Franchement c'est chouette ! Quand c'est nuageux, on va le voir aussi bientôt... Ça va être la deuxième partie de l'atelier », confie un participant, enthousiaste. Les journées du patrimoine se sont terminées dimanche 22 septembre, mais l’exposition temporaire « Hōrue, vagues d’hier et d’aujourd’hui » , elle, se prolonge jusqu’au 4 octobre. ©polynesie

