Nati : la chanson d'amour de Silvio Cicero qui célèbre l'engagement éternel

Partager :

"Nati" est le dernier titre du chanteur, compositeur et professeur de guitare Silvio Cicero, une chanson d'amour qui célèbre l'engagement éternel et l'union sacrée. Avec des paroles touchantes et une mélodie romantique, "Nati" incarne la beauté de l'amour vrai et la promesse d'une vie à deux pour toujours.

SD •

"Nati" a été enregistré aux États-Unis, un pays où l'artiste a d'ailleurs de nombreux fans. La chanson a été enregistrée avec le soutien d'un couple d'acteurs, qui ne sont pas seulement des professionnels, mais aussi un véritable couple marié qui célèbre cette année 10 ans d'amour et d'union. Le clip vidéo de "Nati" a été tourné en un jour, mais il ne manque pas de magie. On y voit jouer de la guitare dans un décor bucolique et romantique, accompagné de la belle histoire d'amour du couple d'acteurs. Le clip est un vrai chef-d'œuvre visuel, qui invite les spectateurs à célébrer l'amour et la vie. Pour l'artiste polynésien, "Nati" représente la naissance d'un nouveau chapitre dans la vie d'un homme qui a longtemps attendu de rencontrer la femme de sa vie. Avec cette chanson, il veut transmettre un message d'espoir et d'amour à tous les couples qui se sont unis ou qui s'apprêtent à le faire. "Nati" est une chanson qui respire l'amour et qui incarne la beauté de l'union sacrée. Avec cette chanson, Silvio Cicero prouve une fois de plus que la musique est un langage universel qui peut toucher tous les cœurs et toutes les âmes, quelle que soit la culture ou la langue. Pour Silvio, cette chanson représente une ode à l'amour, un hymne à l'union sacrée Les paroles de la chanson NATI by Sandira Derock on Scribd

Partager :