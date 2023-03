Notre Kid Reporter Moehau Tchung, de retour parmi les étoiles

C'est un des enfants que vous avez connus grâce à Kid reporters sur notre chaîne. Après deux années de combat contre la leucémie myéloblastique, Moehau nous a quittés. Son corps sera rapatrié samedi 25 mars sur le fenua.

H. Yieng Kow avec H. Leroyer •

Moehau, un jeune qui croquait la vie !

Vous connaissiez déjà Moehau, puisqu’il faisait partie des kid reporters.

Evasané une première fois en août 2021, Moehau était rentré au fenua après un an de traitement à l’hôpital Robert Debré. Il a malheureusement fait rapidement une rechute. De nouveau évasané depuis août 2022, Moehau venait d’être opéré d’une greffe de moelle osseuse. C’était sa dernière chance de guérison, Moehau s’est pourtant battu contre la maladie avec beaucoup de force et courage, mais celle-ci l’a emporté.

Moehau, petit reporter passionné !

Notre petit reporter en herbe, avait participé à la réalisation d’un reportage sur le métier de dessinateur de bande-dessinée avec sa classe de CM2 de l’Ecole Tamahana d’Arue, sa maîtresse Hinanui Nouveau et Hélène Leroyer. Ils avaient interviewé l’artiste-peintre Gotz à Moorea. Hélène se souvient « d’un super kid reporter qui adorait filmer ! » Moehau est le garçon avec la casquette qui a presque toujours une caméra à la main !

Lors de la cérémonie de reprise des prix du concours 2022 « Je filme le métier qui me plait », Moehau a également représenté les Kid reporters, avec son copain de classe Mathis. Un extrait de leur kidreportage faisait partie de la sélection officielle de ce prestigieux concours national. Un concours normalement réservé aux collégiens, lycéens et étudiants, mais les Kid reporters ont tenté leur chance et se sont vus remettre un clap de bronze dans la prestigieuse salle de cinéma Le Grand Rex à Paris. Accompagnés de leurs mamans Myriam et Eline, les organisateurs ont chouchouté nos Polynésiens en leur proposant une petite visite guidée des coulisses du Grand Rex juste pour eux !

Ce moment était d’autant plus fort pour nos ambassadeurs polynésiens, puisqu’il s’agissait d’une des premières sorties de Moehau après ses 10 mois d’EVASAN et son premier traitement d’un an à l’hôpital Robert Debré. La ministre de l’éducation Christelle Lehartel, son directeur de cabinet Thierry Delmas et Hélène Leroyer étaient également présents pour l’événement par visioconférence. Un grand moment pour tous que la DGEE salue sur sa page facebook :

Moehau était aussi un grand sportif, il faisait partie du CNP, le Cercle des Nageurs de Polynésie. Son club aussi, lui rend hommage :

Moehau de retour au fenua samedi 25 mars

Ses proches et toutes les personnes qui ont soutenu Moehau et sa famille attendent son retour samedi et l’accompagneront jusqu’à sa dernière demeure. Myriam, sa maman, a transmis les indications de la famille pour les obsèques de Moehau :

« Moehau et Myriam arriveront à Tahiti, ce samedi 25 mars à 22h30 par ATN. Vous pourrez venir l’accueillir, en musique, dès sa sortie de l’avion vers 23h30 au frêt international de l’aéroport.

Il sera ensuite ramené chez lui, à Mamao, pour une veillée exclusivement familiale. Merci de respecter ce moment d’intimité.

Vous aurez la possibilité de vous recueillir auprès de Moehau, le dimanche 26 mars à partir de 9h, à la petite salle paroissiale de Maria No Te Hau, où il y sera exposé toute la journée.

Une veillée sera dite à 18h.

La levée du corps est prévue, lundi 27 mars à 8h30, suivie d’une messe à l’Eglise Maria No Te Hau.

Moehau rejoindra sa dernière demeure, à 10h, dans le caveau familial.

On t’aime dans le temps, on t’aimera jusqu’au bout du temps, et quand le temps sera écoulé, alors on t’aura aimé. Rien de cet amour, comme rien de ce qui a été ne pourra jamais être effacé».

Nos sincères condoléances

La Direction et tout le personnel de Polynésie la 1ère salue le combat et le parcours de ce petit reporter qui aura été un bel exemple de courage et de résilience. Nos condoléances à tous ceux qui l'aiment, et nos encouragements à tous ceux qui comme lui luttent contre la maladie.