Nouveau revers pour Air Tahiti

C'est un nouveau revers pour la compagnie locale. Air Tahiti réclamait à la Polynésie française une indemnisation de 655 millions de Fcfp pour ses lignes déficitaires, sur les exercices 2018 et 2019. La cour administrative d’appel de Paris l'a déboutée.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Non et non... Pas d’indemnisation pour les lignes déficitaires, pas de révision des licences de la compagnie ou de son potentiel concurrent Islands Airline. Selon nos confrères de TNTV, la cour administrative d’appel de Paris a débouté Air Tahiti.

La compagnie réclamait à la Polynésie française une indemnisation de 655 millions de Fcfp pour ses lignes déficitaires, sur les exercices 2018 et 2019. Elle demandait également à « rétablir le principe d'égalité de traitement dans la délivrance des licences de transporteur aérien ».

Air Tahiti avait déjà été déboutée par le tribunal administratif de Papeete, en mai 2020. La haute juridiction a donc suivi et dit non également à la compagnie locale. Une décision rendue le 6 juin. Un nouveau revers pour la compagnie locale.