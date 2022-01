Nouvelle campagne de dons pour lutter contre la lèpre

Les 29 et 30 janvier prochains, l'Ordre de Malte France en Polynésie française organise une quête dans le cadre de la 69ème Journée mondiale des lépreux. Au village d'Orofara, vivent encore quatre matahiapo atteints de cette maladie.

Communiqué Ordre de Malte / MELAM •

Dans le monde, 120 pays sont concernés par la lèpre, une maladie handicapante et stigmatisante pour laquelle il existe pourtant des médicaments.

En Polynésie française, la délégation de l'Ordre de Malte distribue ses aides auprès des quatre derniers matahiapo d'Orofara avec mensuellement un sac alimentaire (5 000 FCP/sac) et auprès des patients du docteur Lam NGUYEN du centre hospitalier, avec également des aides alimentaires et des médicaments non remboursés. Le montant des dépenses pour 2021 se monte à 423 775 Fcp (93% alimentaire et 7% médicament).

Pour continuer à aider ces malades, les samedi 29 et dimanche 30 janvier prochains auront lieu les quêtes organisées dans le cadre de la 69ème Journée Mondiale des Lépreux.

À cette occasion, les bénévoles de l’Ordre de Malte France en Polynésie française seront mobilisés pour rappeler que la lèpre existe toujours et pour collecter les fonds indispensables à la poursuite de ce combat, qui ne prendra fin qu’avec l’éradication complète de la maladie.

Acteur historique majeur de la lutte contre la lèpre, l’Ordre de Malte France a besoin de vous pour poursuivre son action sans relâche : dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilitation et réinsertion, formation du personnel soignant...

Lieux des quêtes :

Samedi 29 janvier dans les centres commerciaux de 8h00 à 16h00 : U VENUSTAR : Mahina / HYPER U : Pirae / U WEEK END : Punaauia / U TAMANU : Punaauia / Centre commerciale Maeva : Taravao

Dimanche 30 janvier dans les paroisses de Tahiti et Moorea.

Dimanche 30 janvier à Saint LAZARE village d'Orofara, messe à 7h00, suivi du traditionnel petit-déjeuner.