Nuutafaratea remporte la Heiva Tama Ho'e à domicile, au coude à coude avec Huahine

La 10ème édition de la "Heiva Tama Ho'e" a eu lieu à Mataiea, le 16 juin 2022. Cette année, la course de va'a des écoles de Polynésie a réuni 15 classes.

MG / Hitimana Qui •

Chaque année, l'Union sportive du premier degré (USEP) organise la Heiva Tama Hoe, une course de va’a tauati qui oppose différentes classes de Polynésie présélectionnées.

Cette dixième édition a rassemblé 15 classes du Fenua soit trois fois moins que les années précédentes, mais des élèves venus spécialement des îles Sous-le-Vent. C'est trois fois moins que les années précédentes... Le premier départ a été donné à 9 heures le 16 juin.

Les enfants des six écoles de Tahiti et Huahine se sont affrontés sur le plan d'eau de Mataiea. Au programme, dix courses mais un seul but : ramener la coupe à la maison !

Nuutafaratea remporte la médaille d’or à domicile, suivie par l’équipe de Haapu (Huahine) et Papeari.

Les organisateurs espèrent mobiliser davantage de classes l'année prochaine.