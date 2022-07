Opération de solidarité à Rangiroa : "Tous uni pour Daniel"

Il est un sportif accompli et sapeur-pompier de Rairoa... Mais à 29 ans, Daniel est atteint d'une leucémie myeloide. ll a été évasané en Métropole il y a quelques semaines. Une récole de fonds a été mise en place pour soutenir le jeune père et sa famille.

Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia

Sur l'atoll, le comité de jeunesse, de sport et de culture a organisé ce weekend plusieurs opérations pour récolter des fonds et soutenir la famille. Surtout que Daniel était le seul à subvenir aux besoins de sa petite famille.

"Ce projet est pour accompagner la prise en charge par sa femme et sa petite-fille, qui se déplacera sur la France et fera un séjour sur la Métropole (...) On va dépasser les 600/800 000 Fcfp de récoltes", explique Robert Anania, président du comité de jeunesse, de sport et de culture à Rangiroa.

Pour participer à cet élan de solidarité, une cagnotte a été mise en ligne sur la plateforme Leetchi